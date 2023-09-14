大同集團董事長王光祥昨天與歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄，雙方就碳交易等各種綠能商機深化合作，聯手打進「淨零碳排」的世界盃。為搶攻綠色商機，大同集團完整布局減碳領域，推出多元淨零減碳解決方案，協助台灣企業越過碳稅、碳關稅的障礙。

根據國發會的預估，政府為達到2050淨零目標，推動十二項關鍵戰略，今年可減少碳排量7200～7600萬噸，創造龐大商機，2023年至2030年可帶動企業投資約4兆元以上，創造5.9兆產值和55.1萬個淨零轉型相關就業機會；節能部分推動六大工業製程改善與商業設備汰換等，預計可擴大至5500億元相關產值。

看準綠色商機的潛力，大同集團旗下專注能源事業的大同智能公司董事長沈柏延指出，大同集團很高興能夠與歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄，共同為台灣與歐洲碳市場發展提供企業端的鏈結。他強調，大同集團長期布局淨零碳排領域，以自身經驗及國際合作夥伴，可協助台灣企業淨零碳排轉型。

大同集團昨天由董事長王光祥（左）代表，與歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄，拓展國際碳權市場。（圖片來源：大同智能提供）

大同智能總經理黃允巍表示，大同智能同時握有「再生能源發電業」與「再生能源售電業」兩張執照，「所有減碳的事，都是大同智能的事」，陸續在太陽能、儲能微電網領域取得成果，預計2023年綠電轉供量可達461萬度，持續向一年10億度綠電交易目標邁進，搶佔台灣綠電缺口高達近80億度的商機。

沈柏延指出，台灣企業在國際供應鏈扮演重要角色，在國際大廠嚴格要求符合減碳目標，供應商面臨減碳壓力；大同集團可以提供多元淨零減碳方案，服務範疇包含綠電建置與能源管理、碳盤查數據與健檢服務、耗能設備更換與節能補助申請、自願減碳計畫擬定與申請協助、減碳目標策略制定與執行。