盤中交易時，EV大廠比亞迪一度大跌超過3%，其它的新能源車廠，像是小鵬汽車紅翻黑跌1%，蔚來汽車與吉利汽車小幅下滑，國有汽車業者上汽在上海交易的股價也重挫3.4%。

歐盟委員會主席馮德萊恩公開表示，全球現在便宜的電動車愈來愈多，是因為大陸EV業者拿了鉅額的國家補貼，用人為的方式壓低電動車售價。蔚來和吉利拒絕置評，比亞迪、小鵬與上汽則沒有回應。

在北京政府對此事有回應之前，歐盟中國商會（CCCEU）已搶先回答，公然反對歐盟此次的調查，並表示中國大陸電動車業者的競爭優勢，不是來自於政府補助。

歐盟認為，中國大陸生產的電動汽車，在歐洲地區的售價要比歐洲本土的車款還要便宜20%左右，讓歐洲車商產生製造低成本EV的壓力。歐盟委員會表示，中國大陸在歐洲賣出的電動車比重已升至8%，2025年可能增至15%。

美國知名智庫CSIS指出，2022年期間，全球出口的電動車當中，有35%是在中國大陸生產的，比2021年還要高出10%。其中，大多數EV與電池是要運到歐洲。在2022年，歐洲賣的EV電池與電動車當中，有16%是中國大陸做的。

根據統計，中國外銷歐洲的熱門EV車款，包括上汽的名爵（MG），以及吉利的VOLVO。另外，CSIS也表示，中國最大的出口商是美國EV大廠特斯拉。2023年前4個月，特斯拉占大陸EV出口的40.25%，比2022年36.5%還要多。