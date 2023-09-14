國泰證券展望9月全球主要市場，以美、日最具有發展優勢。首先，「美國」市場有望在「FED升息」、「企業獲利」，及「消費商機」部分浮現3大利多，「FED升息暫緩」將有助降低金融市場擾動。其次為「財報成長」，目前觀察，S&P 500成份股企業第2季財報獲利優於預期，也因此，2023下半年獲利逐季成長機率大增。而「消費商機」部分，受惠於全球夏季旅遊潮帶來的商機，又將迎來第4季節慶季節，消費大廠之相關產業上下游皆有望大幅成長。

至於「日本」市場，受惠於先前寬鬆貨幣政策，使得主力出口產品價格競爭力持續增加，並吸引遊客湧入推升國內消費力道，然而，第四季日本央行利率政策轉向機率高，企業獲利受影響程度可列入觀察。在「歐洲」市場部分，因高通膨及央行將持續升息之態勢，將對金融市場造成影響，因此，國泰證券針對美、日市場抱持正向看法，對歐洲市場則保守看待。

股市投資方面，投資人在布局上可以「美股」為主要核心資產，「歐、日股」可為衛星配置，而當細分至產業，投資人可關注5大產業，包括受惠於節慶商機的「消費」相關產業、適逢產銷旺季的「工業」相關產業、第4季將迎來國際醫學展覽及大型會議熱潮而有發展機會「醫療保健」相關題材。另外，市場高利率帶動「金融」產業的成長，尤以大型銀行體質較為健康，表現相對也較穩定，還有「資訊科技」產業也因近期AI科技熱門話題延燒下持續成長，投資人在投資布局時，可將上述5大類產業列入觀察對象，未來將有望浮現投資契機。

當高利率時期延續，債券市場將持續波動，加上景氣不確定性尚存，殖利率具吸引力，國泰證券建議投資人可將資金布局於穩健配置的「投資等級債」，收益相對較穩定；此外可多加留意「高收益債」，因其違約風險較高，需避免因市場波動造成不必要的損失。