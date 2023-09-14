周三馬斯克與其他科技公司執行長出席華府一場AI研討會後表示，他認為未來幾年可以創建一個類似聯邦航空總署（FAA）或美國證券交易委員會（SEC）的新政府機構，以確保企業採取的行動是安全且符合公眾利益的。

參議院多數黨領袖舒默在會後表示，我們在走出那個房間時感到非常振奮。我向商業、公民權利、國防、勞工與藝術界組成的群體詢問「政府是否需要在監管AI方面起到作用」，每個人都舉手贊成。這向我們傳達了一個訊息，我們必須試著採取行動，儘管過程可能很困難。

出席此次活動的知名人士還有Meta執行長祖克伯、比爾·蓋茨，以及微軟、谷歌、輝達和IBM等公司執行長。OpenAI執行長Sam Altman也參與這次會議，並稱之為「前所未有的時刻」。

儘管在強化AI監管方面取得共識，但舒默、馬斯克與其他與會者都強調，在美國政府試圖應對這個新技術之際，本周的聚會不過是這段漫漫長路的第一步。