長榮航美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，舊金山巨人隊是美國職棒大聯盟歷史最悠久的球隊之一，長榮航空非常榮幸能與其成為合作夥伴，期待能透過雙方合作，讓更多球迷認識長榮航空。長榮航空提供舊金山往返台北每日三班的飛航服務，透過遍佈全球綿密的飛航網路，經由台北轉機連結至各大城市，期待能吸引更多巨人隊球迷們選擇長榮航空，體驗優質的五星級服務。

長榮航對體育的支持遍佈全球，除了剛宣布與舊金山巨人隊合作外，也贊助美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊；在歐洲也贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部，日本則贊助橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，希望藉由體育行銷結合旅遊的方式，打造全球品牌形象。

長榮航直飛北美八大航點，包括舊金山、洛杉磯、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖以及加拿大的多倫多與溫哥華，提供每周84班飛航服務，並自10月29日冬季班表起，增為每周87班。長榮航空已連續8年獲得SKYTRAX評選為五星級航空公司，並於今年榮獲SKYTRAX頒發「全球十大最佳航空公司」第9名、「全球最佳豪華經濟艙」、「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲最佳豪華經濟艙航空公司」第1名等16個獎項。