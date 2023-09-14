Ain’t nobody coming to Milwaukee to work out wit you and your brother — Evan Turner (@thekidet) September 13, 2023

「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）休賽季不願和公鹿提前續約，接受採訪時也不斷暗示可能離開球隊，想藉此向公鹿高層施壓進行補強。日前字母哥參加Podcast節目，除了重申自己想要奪冠的決心，也透露堅持不願和其他現役球員一起練球的原因。

自始至終做為一個競爭者的字母哥表示，不明白球星聚集在一起訓練有什麼意義，「我不懂如何做一個虛假的人，也不善偽裝自己，這就是我和他們保持距離的原因，因為我知道如果和現役球員一同訓練，我和他們比賽時就會失去優勢。」字母哥也重申自己追求另一個NBA冠軍的渴望，無論是在公鹿或是其他隊伍。

字母哥還計畫在下賽季開始前，造訪火箭傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）訓練營，雖然年紀相差甚遠，但兩人都擁有極其變態的身體素質，也都是世界上最出色的國際球員之一。且雙方頗有淵源，歐拉朱萬是奈及利亞裔美國人，字母哥的爸爸則是奈及利亞人。

太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）時常集結眾多球星投入訓練，也不吝與後輩分享投籃技巧，字母哥的發言遭到外界恥笑，X（前推特）網友直接了當表示，「我想也不會有人和你一起練習投籃」、「只吃身體天賦，能從你身上學到什麼？」，諷刺字母哥的劣質射術。前NBA球員騰納（Evan Turner）更寫道：「沒人會來密爾瓦基和你們兄弟（字母大哥Thanasis Antetokounmpo）一起訓練。」