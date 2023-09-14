提及糖尿病，就會讓人想到要注意飲食、運動、控制體重，但一篇最新發表研究指出，喜歡當夜貓子的人比作息正常的人更容易過不健康的生活，而且較容易得到第二型糖尿病。研究認為，調整生活習慣，特別是睡眠週期，可有效預糖尿病。

腎臟科醫師王介立在其臉書粉專分享一篇最新發表於頂尖醫學雜誌《美國內科學年刊》（Annals of Internal Medicine）的研究。該研究針對6.3萬多名45~62歲、無癌症、心血管或糖尿病的護士進行長達8年時間的訪談，了解其平常作息睡眠習慣與日後得到糖尿病機率的關係。

結果發現，喜歡在晚上活躍的護理師罹患糖尿病的機率增加了72%；而且，這類護理師生活習慣不太健康的機率也增加了54%。但當研究人員考慮到其他生活習慣，例如飲食、運動、酒精、體重、抽菸、睡眠時間後，這個差異變小了。這顯示，除了生理時鐘外，其它生活習慣也是影響糖尿病風險的重要原因。

研究也發現，如果護理師近期沒有上夜班或者上夜班不超過10年，則熬夜與糖尿病之間的關聯更強；但若護士近期有上夜班，則熬夜與糖尿病之間就沒有關聯了。這代表糖尿病風險的重點在於生理時鐘，而非單純的早睡或晚睡這一因子。

王介立表示，這項研究顯示，調整生活習慣，特別是睡眠週期，選擇日出而作、日落而息的方活方式，明顯有助於預防糖尿病。