民眾黨總統參選人柯文哲9月6日在台北與彭博電視記者Stephen Engle進行訪談，報導今刊出，彭博並整理記者與柯文哲QA內容。根據柯辦提供的中文翻譯，柯被問起兩岸立場時，表示現階段談統獨議題是沒有意義的，維持現狀就是台灣最大的共識，他反對為了一個現階段不可能實現的東西，讓國家其他重要的事情都不做，每天都在做無意義的爭吵。

Stephen Engle詢問柯，對兩岸關係的立場是更傾向現狀（事實獨立）還是偏向與中國大陸有更多接觸？柯文哲回應，在現階段，維持現狀是唯一的選擇，因為美國不會讓中國大陸和台灣統一，中國大陸也不會讓台灣獨立，因此在現階段談統獨議題是沒有意義的，「不可能為了一個錯的事情讓國家陷入沒有必要的爭執」，維持現狀就是台灣最大的共識。

柯文哲強調，「所以我一直很反對為了一個現階段不可能實現的東西，讓國家其他重要的事情都不做，每天都在做無意義的爭吵。」

Stephen Engle再問，作為總統會如何化解與中國大陸的緊張關係？柯文哲指出，就目前的狀況，要處理好台灣和中國大陸的關係，有兩個關鍵字：嚇阻跟溝通。

柯文哲表示，首先，台灣需要有夠強大的國防力量，不能把一個國家的未來完全寄託在另一個國家手中，台灣需要具備自我防護的能力，如果沒有自我防護能力，就沒有資格坐在談判桌上，「我們清楚地認知我們無法在軍事上與中國抗衡，但我們也需要讓中國明白，攻擊台灣將會付出巨大的代價。因此，嚇阻是第一個原則。」

柯文哲說，另一個原則是溝通，溝通可以減少雙方的誤解和不斷上升的敵意，從而降低戰爭的風險。「因此，我們需要透過交流來降低發生衝突的可能性。」