鄭慶欽（右）呼籲市長不要讓與市府無關的人員來介入市府的標案與工程。（陳育賢攝）

新竹市議會由民眾黨與無黨籍議員共同成立的新聯線政團14日舉行記者會，除炮轟前文化局長錢康明狀況外，也對市長高虹安用人提出呼籲，專業主管有要專業性，絕不能讓不具公務員身分的朋友介入市府工程與標案，同時也呼籲J先生不要介入市府相關活動。

新聯線政團包括議員李國璋、宋品瑩、鄭慶欽今天上午共同舉行記者，針對近來錢康明在臉書爆料，指控高虹安友人Jack李忠庭約他談事情、喬事情，是干預市政等風波作出回應。

李國璋表示，他要呼籲高虹安以後在任用文化局長時，包括個人的行為特質等要拿捏的更清楚，他絕對不是對錢康明有特別的意見，而是每個人的個性與職業層次別，會有某方面的侷限，希望高虹安以後用人有更進一步的理解。

他說，同樣的，在錢康明指控的J先生部分，他認為當初J先生是善意的提供意見，但站在議會監督的立場上，仍是覺得非常不妥，建議J先生以後要拿捏好自己的分寸，不要再輕易的介入市府任何的活動或計畫。

鄭慶欽則表示，他肯定高虹安在市政上的努力與作為，但如果有不具公務員身分的朋友或好友，來介入市府的工程，當然市長就要作些改變，不要讓與市府無關的人員來介入市府的標案與工程。