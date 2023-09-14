超思進口巴西蛋爭議不斷，近來又爆出台農蛋品標錯效期，台中市長盧秀燕今天表示，市府已向農業部要專案進口巴西蛋的流向，但中央拒給，鄭重呼籲農業部，必須提供相關資料給各縣市政府，地方才能完全掌握。

台農公司進口巴西蛋爆出標錯效期，將有效日期9月24日的蛋標成10月5日，台中市議員林昊佑表示，台灣過去是「蛋荒」，現在變成蛋造成人民恐慌，不僅採購過程不清不楚，流向通路也不明不白，詢問市府如何因應？

衛生局長曾梓展表示，昨天開始食安處啟動專案稽查，查了37個處所，包括賣場、烘培業者、學校團膳、餐飲業等，皆符合規定，也有跟農業部要巴西蛋的流向，但中央表示不便提供。

盧秀燕說，巴西但是中央專案進口，只有中央知道流向，呼籲農委會提供進口巴西蛋的分配跟去向給各縣市政府，地方才能完全掌握，保護人民食安。至於營養午餐部分，台中規範僅能使用國產蛋、肉，過去大家嫌太嚴格，現在看來有先見之明。