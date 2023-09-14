談及促進閩台社會人文交流、青年交流交往等方面的具體舉措和計畫？福建省委副書記羅東川不忘稱讚，台灣年輕人能吃苦，值得大陸青年學習。

中共中央台辦副主任潘賢掌，大陸國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川14日在記者會上介紹《中共中央、國務院關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（《意見》）。

羅東川指出，兩岸青年交流日趨熱絡，越來越多的台灣青少年選擇來大陸發展。福建聚焦台灣青少年需求，打造海峽青年節、海峽青年論壇等品牌交流活動，今年還接連舉辦棒球賽、自行車賽，還有街舞、籃球等兩岸青年非常喜愛的參與性、互動性、趣味性強的青年交流活動。支持閩台青少年交流交往、互學互鑒。

他稱，《意見》圍繞為兩岸青少年施展才華、共創未來提供寬廣舞台，鼓勵台灣青少年來閩交流，提出支持閩台各領域各行業青年團體建立常態化交流管道，開展棒壘球等青少年特色體育專案合作，加強台灣海峽兩岸青年就業創業平台建設，助力台灣青年來閩追夢、逐夢、圓夢，讓兩岸青年在交流中走近走親走好等措施。

此外，羅東川還強調，在工作中也接觸到許多讓其很欽佩的台灣青年，尤其是在助力鄉村振興中，這些年輕人常年駐紮在農村，讓一些比較落後的農村面貌發生根本變化。當地村民也把這些台灣年輕孩子當成自己的孩子一樣，當台灣青年聽到鄉音都喊「阿媽」這樣稱謂的時候，都非常感動，一點都沒有隔閡感，而且這些台灣青年非常能吃苦，也值得大陸青年學習。

《意見》最早是由大陸全國政協主席王滬寧在今年6月廈門海峽論壇大會上宣布。9月12日全文正式公布，共有6大項共21條。