高雄邱姓女子把自己的帳戶賣給詐騙集團，害蔣姓民眾被冒充檢警人員詐騙288萬元，堅稱自己不知情。一審法官採信她的說詞、判她無罪，但該案上訴至二審，高雄高分院法官認為，邱女不需付出任何勞務或招攬業務就有大筆資金入戶，不可能不知內情，依洗錢防制法逆轉改判她4月，罰金2萬元，蔣男損失的288萬元也要她負責賠償，可上訴。

邱女在2021年8月12日將其網路銀行帳號和密碼等資料透過LINE通訊軟體交給自稱「夏星」的詐騙集團成員。該集團成員冒充檢警辦案人員，向蔣男偽稱因冒領補助款涉及洗錢案，需要自清等語，導致蔣男被騙走288萬元。

警方接獲報案後發現邱女涉案，並依違反洗錢防制法將其移送橋頭地檢署偵查起訴。一審法官認為，邱女是求職被騙帳戶，判她無罪，並駁回蔣附帶的民事賠償288萬元部分，檢方不服上訴。

高雄高分院調查發現，邱女並未進行任何交易虛擬貨幣或從事類似性質的工作，僅透過LINE與陌生人進行簡短對話，未經面談、徵信或錄取等程序就獲得高額報酬工作，甚至不需付出任何勞務或開始招攬任何業務，就有大筆資金匯入帳戶，這已違反常情。

法官最後逆轉改判邱女有罪，判4月、罰金2萬元，蔣男被騙的288萬元也要她賠償負責，可上訴。