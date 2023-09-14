台中榮總麻醉部疼痛科指出，嚴重的帶狀皰疹後神經痛，透過神經阻斷術、神經燒灼術等介入治療，神經痛感覺明顯下降。（馮惠宜攝）

79歲陳女士7年前罹帶狀皰疹，痊癒後始終仍感覺左臂及手肘緊、麻、刺痛，直至1年多以前轉到台中榮總麻醉部疼痛科門診，透過神經阻斷術、神經燒灼術等介入治療，神經痛感覺明顯下降；醫師指出，皰疹後神經痛發生率約是6％，越早達到穩定的疼痛控制，可避免變成慢性長期疼痛。

台中榮總麻醉部疼痛科醫師謝昀叡指出，帶狀皰疹是由水痘病毒引起的感染，通常初感染後會產生水痘及水泡，水痘痊癒後病毒殘留在神經節，待疲勞、免疫力低下時開始作怪，除了跑到體表產生紅疹、水泡之外，也會在神經節進行攻擊而引起神經性的疼痛。

謝昀叡說，皰疹後神經痛是帶狀皰疹最常見的併發症，部分的病人神經痛的表現會持續超過90天以上，或甚至變成長期慢性的疼痛，影響到日常生活與工作甚至是睡眠障礙和心理問題，其發生機率大約是6％。

台中榮總臨床數據顯示，超過8成的帶狀皰疹後神經痛患者在一般的門診治療後就能有效緩解，但仍有約14％神經痛較嚴重病人在常規的治療仍沒有辦法得到有效的控制，台中榮總針對這種難治型皰疹後神經痛，會進行完整且徹底的疼痛狀態分析，並採取精準的藥物調整，以此達到更有效的疼痛控制效率。

謝昀叡說，疼痛科也提供包含神經阻斷注射、神經燒灼控制、自律神經阻斷術治療、局部疤痕注射等介入性治療，可有效的改善困難治療的皰疹後神經痛，而這名陳女士就是很好例子，她在過去神經痛起來，像電擊、痛楚不已，經藥物治療效果有限，但透過介入性治療已緩解很多。