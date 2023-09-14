富邦產險表示，推動微型保險主要是為了提供身心障礙或中低收入者等經濟弱勢民眾基本的保險保障，具有保障內容簡單易懂及低保費等特色，包含因意外傷害所造成的身故及失能保障，避免被保險人因發生意外事故而陷入經濟困境。富邦產險攜手多元平台，包括全台慈善機構、社福團體，同時也與富邦慈善基金會合作，主動捐贈多個社福團體及縣市社會局，協助包括台北、高雄、嘉義等各縣市的中低收入、身心障礙者，希望藉由自身力量，讓更多弱勢民眾擁有基本的風險保障。

除了推動微型保險，富邦產險也為不同客戶設計臨櫃友善服務SOP，強化第一線員工的公平待客素養，為識字困難及金融知識不足等客戶，提供臨櫃友善服務。同時，富邦產險也持續實踐友善服務的理念，針對外籍、聽語障客戶，導入多國語言翻譯、手語翻譯視訊服務，近期也推出「樂齡台語客服專線」，針對不擅長說國語的年長客戶打造「類博愛座」的快速進線服務，並以台語以及適合年長者的語速、用詞與說明。