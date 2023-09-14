新竹縣文化基金會攜手文化局推出《2023竹風縣藝》13鄉鎮市展演活動，其中備受矚目的客家大戲巡演，邀請松興戲劇團、新樂園戲劇團及國立台灣戲曲學院演出6場次大戲，首場15日晚在寶山鄉打中午廣場，演出《石平貴與王寶釧》（薛平貴與王寶釧）劇碼，縣長楊文科邀請鄉親一同欣賞演出。

楊文科表示，他上任後致力傳承客家文化，因為「語言滅，族群亡」不可忽視嚴重性，因此縣府團隊長期推動客語沉浸式教學，並鼓勵縣民考取客語認證，更透過文化基金會將客家大戲帶入各鄉鎮演出，不論是精彩的武打場，或是可歌可泣的故事情節，都能讓鄉親一邊看戲、一邊學客語，也透過演員的唱腔、身段等表現，詮釋客家大戲之美。

文化局長李安妤說，今年客家大戲首場邀請以民戲演出為主、多次入選新竹縣傑出團隊、製作多齣膾炙人口客家大戲的松興戲劇團，演出《石平貴與王寶釧》。劇情講述王允將石平貴逐出，王寶釧憤怒，寧拔去釵飾，跟從石平貴移居寒窯、同甘共苦，以客家大戲演繹民間流傳的愛情故事，深具文化意義。

其餘場次客家大戲巡演時間為，10月14日竹東鎮五穀宮由國立台灣戲曲學院演出《女兒情》、10月15日峨眉鄉隆聖宮演出《狐三姊》、10月20日新埔鎮藝文廣場由松興戲劇團演出《唐朝英豪》、10月21日橫山鄉國王宮由新樂園戲劇團演出《財神得道》、10月22日關西鎮太和宮由新樂園戲劇團演出《鯉魚報恩》，皆於晚間6時開場，邀請民眾共賞精采大戲。