台南市永康區10日驚傳「假車禍、真擄人」案件，大灣所員警第一時間接獲民眾報案「有車禍」，員警到場沒看見車禍，只見1輛機車棄置現場，警方循線查出車主，車主聲稱「車子被朋友騎走」，調閱監視器發現「案情不單純」，進而追出犯罪集團縝密分工的策畫的「假車禍真擄人」案。

警方還原案發當天情形，10日晚間7點多接獲民眾報案，指在永康區南興路上有一起車禍，員警迅速抵達現場卻未見車輛，經查訪周邊民眾後，發現「事情不單純」，啟動偵查發現疑似有男子遭人以製造假車禍方式強押上車。

南警籌組專案小組經過縝密偵辦與追緝，先在彰化、雲林、台南緝捕下車擄人的2名黃姓嫌犯及負責接應的張姓嫌犯等3人到案，但3人對案情一問三不知，張嫌訊後已交保，2名黃嫌則羈押，至於騎機車到現場負責撞保時捷的戴姓少年，供稱被交辦要騎機車到現場，對案情一無所悉。

警方昨天下午在澎湖白沙發現藏匿被害人處所後，實施攻堅，順利救出陳男，並當場逮捕徐姓主嫌、許姓船長及穆姓兄弟檔，徐姓主嫌負責策畫整起案件，而許姓主嫌則負責從雲林開快艇到澎湖，穆姓兄弟檔則負責控制被害人。

據了解，30多歲徐姓主嫌過去有傷害等前科，警方研判他與被害人相識，兩人疑有債務糾紛，導致徐嫌策畫這次擄人案，但擄人動機仍不明；據側面了解，家屬至今都沒有接獲任何要求贖金電話，家屬也很不解「有沒有要贖金也該有一通電話吧？」陳男獲救後，家屬第一時間獲悉，這才放下心中懸了多時的一顆心。

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