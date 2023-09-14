美國阿拉斯加州發生小飛機墜毀事件，釀1死。聯邦眾議員佩爾托拉（Mary Sattler Peltola）辦公室今天發布聲明證實，死者是眾議員的夫婿尤金（Eugene Peltola Jr.）。

路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，派珀（Piper）PA-18這架單發動機小飛機於當地時間昨天晚間8時45分左右從阿拉斯加州聖瑪麗斯（St. Mary's）附近起飛，不久後便墜毀，負責駕駛飛機的尤金是機上唯一人員。

佩爾托拉的辦公室今天證實尤金的死訊。在阿拉斯加州，小型致命空難事件多的不成比例，部分歸因於當地因地形多山，人們往往仰賴飛行前往偏遠目的地。

2010年時，前美國聯邦參議員史蒂文斯（Ted Stevens）和另外3人同樣在阿拉斯加州空難中喪生。

尤皮克族（Yup'ik）的佩爾托拉去年成為首位當選國會議員的阿拉斯加原住民。佩爾托拉的辦公室透過聲明表示，她將返鄉與家人一同哀悼。辦公室發言人麥克帕蘭德（Anton McParland）請求外界尊重家屬隱私。

國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）在記者會上表示，尤金駕駛的派珀飛機在聖瑪麗斯東北方約105公里處讓一名獵人和裝備下機，起飛後在不明情況下墜毀。

阿拉斯加州警（Alaska State Troopers）在聲明中證實駕駛飛機的是57歲的尤金，且是機上唯一人員。事發後，與墜機無關的2名獵人曾提供尤金醫療照護。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120914