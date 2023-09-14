「台版柬埔寨」第二波起訴「藍道」杜承哲、洪俊杰、王昱傑、林晏齊私行拘禁致死、洗錢等罪，其中私行拘禁致死罪部分，士林地院國民法官專庭14日下午2點半首次開庭，進行準備程序，上午10時許，杜等人從看守所被押解到法院，下囚車時不發一語。

杜承哲等4人適用《國民法官法》程序，士檢偵辦初起，啟動偵訴合一專組聯繫機制，由公訴組檢察官、偵查共組國法案件專案小組，就不同被告罪責，科刑、從行及保安處分，將依國民法官法起訴範圍，限定在私刑拘禁致死罪，其餘犯罪依一般程序起訴。

另外，前寧夏派出所所長葉育忻涉嫌收賄、洩密、偽造文書等罪，律師陳士綱涉嫌洩密、洗錢等，葉陸續收取賄款200萬元，以及價值百萬的賓士車、價值109萬的泰達幣，並洩漏個資、打詐的情資給予藍道，甚至製作「士林地方法院交保單」，供藍道向機房詐取「安家費」，案經一般程序起訴，士林地院15日首次開庭審理。

全案源起於去年11月，大型詐騙暴力集團，以工作吸引民眾應徵，並以「強控」模式，將提供人頭帳戶民眾「強控」在在淡水、桃園民宅內，以61人帳戶，詐騙246人被騙，短短1個月詐騙金額3億9667萬多元，其中3人遭囚禁凌虐後死亡。