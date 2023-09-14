基隆市議會議長童子瑋13日晚間在臉書發文，談到他對基隆市醫療及長照願景的想法。他認為，目前基隆市的長照能量太過分散，應該將相關的事權整併至單一局處，但至於是否成立專責的長照處，則可以進一步討論。

童子瑋指出，2023年是非常指標性的一年，在今年，基隆市的老年人口將突破20％，早於全國平均進入超高齡社會。隨之而來的，則是基隆青壯人口的扶老比也將創新高。

他認為，目前在公部門層面上，基隆長照的量能是分散的，分屬衛生局與社會處兩個單位管轄。童子瑋說，應該將「服務管理、照顧管理、機構管理」與老人福利等事項整併至單一局處，扁平化服務項目的溝通與管理；但至於是否參考屏東成立專責的長照處，可以再討論。

在此同時，業務繁重的基隆市衛生局，也應提早規畫搬遷、擴大服務空間，以因應未來可能逐年增加的服務量。

除長照的事權統一外，童子瑋也認為，基隆市是北海岸地區的區域中心，撇開競爭關係，各大醫療院所應朝向功能性、特色式的整合發展規畫，方能走向更接地、效率的醫療服務。

童子瑋進一步指出，醫療體系的整合，可以參考疫情期間模式，急重症依舊以交通轉運便捷的基隆長庚為主，中症與兒童醫院業務以位在市區，腹地較大的部立基隆醫院主責，同在市區的市立醫院、三總基隆分院，可以朝向在地化長照專業服務發展，讓基隆各醫療院所的營運目標明確，與公部門、民間的合作方針清晰。

民進黨籍的童子瑋說，民進黨總統參選人賴清德提出「長照3.0」願景，希望降低民眾的「不健康年數」。未來隨著長照3.0的推動，擴建社區長照據點、加強機構式長照服務等，形成從「居家、社區、機構、醫療、社福」等五面向，打造一個完整的長照體系，這些末端政策的銜接、地方民情狀況的反應，都需要及早因應，也必須有好的民意代言人來忠實傳達與把關。而加強宣傳，讓更多民眾參與國家的長照福利政策，共同擴大服務範圍，也是每一位出身高齡化基隆政治人物的必修課、負責任的表現。