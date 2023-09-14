台東體中教練范希聖（右）取得國際現代五項運動A級國際教練證照。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東體育中學教練范希聖日前順利考取國際現代五項運動A級國際教練證照，成為東部第1人。他說，尤其在術科考試方面，以非現役選手的體力必須完成項目，是很大挑戰，幾乎賽後就吐。

國際現代五項運動協會日前首次在台灣辦理為期7天的國際教練證照考試，並由教育部體育署、中華奧林匹克委員會及中華民國現代五項運動鞋會協助承辦，吸引全台許多教練報考。7天考照除了原文學科筆試，還有游泳、越野跑步、西洋劍、射擊及馬術等術科考，其中8人通過，范希聖成為東部首位擁有現代五項運動國際教練證照的教練。

范希聖說，以他45歲年齡，「限定時間內完成越野及游泳項目，考驗毅力和體力」術科考試幾乎完成就吐，但為了具備更好的資歷及專業，推廣這門運動發展，只能拚了。

台東近年在縣府、學校及各界支持協助下，現代五項運動無論青年奧運、世界盃、世錦賽、世界青少年、亞青、亞錦、亞青少及全國運動會等國內外賽事，都有不錯的成績，范希聖說，現代五項運動雖是冷門項目，卻是奪牌的熱門項目。

范希聖指出，課程中除了習得國際上最新的訓練方式，其中還模擬針對特定背景的選手規畫訓練課程，最後自己下去當選手，完成自己設計的課程，因為「擔任教練，必須隨時了解選手的身心靈狀態」

范希聖在體中擔任教練23年，現代五項包含射擊、擊劍、游泳、馬術及跑步等，能從全台優秀教練脫穎而出，他說「考上對自己是個期許，未來也會把所學傾囊相授給所有東部選手」。