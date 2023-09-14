農業部進口的巴西蛋標示不實引發爭議，台農蛋品董事長涂萬財昨表示，一共進口11.08萬顆，賣給全聯超市僅2萬顆，說法讓農業專家「Linbay好油」林裕紘反問，剩餘7.9萬雞蛋顆去了哪裡，是否早已流入市面？他更質疑8月初桃園忠貞市場法國麵包食物中毒一案，很可能就是使用進口巴西蛋。

林裕紘昨（13）日於個人臉書粉專指出，台農蛋品董事長涂萬財稱一共進口11.08萬顆巴西雞蛋，經處理後再賣給全聯超市，農業部說台農賣給全聯的雞蛋總計2000盒，也就是2萬顆，他質疑剩下7.9萬顆進口雞蛋去哪了？「混進一般箱蛋嗎？或混進早餐店的箱蛋？又或是營養午餐用的雞蛋？還是混進國產雞蛋變成條碼蛋？」

林裕紘表示，以8月進口572噸估算，至少有950萬顆雞蛋，加上農業部說到8月9日庫存的3700萬顆進口雞蛋，這麼龐大的庫存蛋到哪去了？他怒轟農業部至今都沒進入狀況，不斷鬼打牆喊進口蛋可冰4個月，洗選後一個月也沒問題，上通路販售也沒有疑慮，「農業部長官的愚昧無知，才是造成問題一發不可收拾的原因。」

林裕紘說，巴西蛋可冰4個月是在維持低溫冷鏈的情況，以確保蛋白和蛋黃不會變質，問題是這些雞蛋進口到台灣，蛋商不會維持低溫，而是以一般蛋商洗選包裝，到超市等通路都已經過2天時間，再以常溫販售，但進口雞蛋解溫2小時就開始變質，更何況是2天後？消費者買回食用已是幾天後的事，雞蛋怎可能正常。

林裕紘表示，本土雞蛋銷售快不須冷鏈，常溫販售沒問題，蛋商也不會有大量的冷藏設備去處理進口雞蛋，進口蛋經溫水洗選後變質，再常溫配送到各使用端。他強調，雞蛋不是只有發臭才是變質，雞蛋本身是高脂肪、高蛋白，變質包含蛋白質變性，有些經過高溫烹調後不一定會造成微生物中毒的急性症狀，但有可能會難以消化或腸胃不適。

林裕紘說，這讓他想起8月初桃園忠貞市場法國麵包食物中毒，經衛生局稽查後發現是蛋有問題，「有沒有可能用到有問題的進口蛋？」