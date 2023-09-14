余天兒子余祥銓和小12歲女友柔柔交往5年，今年520求婚成功，不久便承認雙喜臨門，年底將迎來女寶寶，最近夫妻倆上節目，分享兩人交往期間都沒婆媳問題產生，但近日因余祥銓一個白目舉動，讓柔柔擔心被婆婆李亞萍誤認為難搞，一度難過爆哭。

柔柔跟余祥銓最近上節目《阿姐萬歲》分享婚後「婆媳過招」點滴，其中來賓們提到老公是神隊友還是豬隊友很重要，若弄不好可能會害婆媳問題加深，此時柔柔直言余祥銓在家中完全是豬隊友，因為講話很白目、不經大腦，她表示自己懷孕後口味改變愛吃速食，結果余祥銓竟打槍她，稱自己比較想吃韓式炸雞，還亂傳話給公婆。

柔柔表示余祥銓是家中豬隊友（10:50起）。（影音／取自阿姐萬歲 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

柔柔說，她聽到余祥銓這樣說後傻眼，因為覺得韓式炸雞太油，懷孕中的她不想吃，余祥銓則抱怨以前柔柔很喜歡吃韓式炸雞，而兩人在討論的時候，剛好李亞萍打電話上來問他們要不要下樓吃稀飯？余祥銓則說：「柔柔不想吃飯、她說她什麼都不想吃」，柔柔則喊冤說自己明明說的是「不想吃韓式炸雞」，痛罵老公挑撥他們婆媳感情。

余祥銓則解釋，因為兩人那時已經有小爭執了，他覺得父母不會想吃速食，但沒想到家人最後都順柔柔的意，叫了速食外送，媽媽一口都沒碰，反倒是爸爸余天吃得很開心，而柔柔則被余祥銓的白目氣到在床上大哭，表示因為自己原本在李亞萍心中印象很好，崩潰余祥銓亂說話破壞她形象，一旁的苗可麗也說，通常媽媽對自己子女都是無限包容，唯一對媳婦雖然表面上要視如己出，但畢竟是別人生的女兒，有時候關係還是有點尷尬，也無法直接對媳婦發脾氣。