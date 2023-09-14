新竹縣最大中秋節晚會，24日在湖口鄉王爺壟停三停四停車場登場！湖口鄉長吳淑君指有活動卡司眾星雲集，從當天下午4時到晚上10 時，有連續6小時的舞台表演，並有絢爛煙火秀照亮湖口星空，幸運兒還能抽中Gogoro電動機車。

湖口中秋晚會由盧麗娟和客家一哥小鐘擔綱主持人，除了新竹交響管樂團、在地社區、小岳哥哥和蓓蓓姐姐與孩童互動表演外，邀請韋禮安、孫盛希、許富凱、Yappy、小男孩樂團、Control T、青虫aoi等多組歌手輪番上台帶來熱歌勁舞，晚間9點20分施放180秒煙火秀。

吳淑君說，除了舞台精采表演外，也力邀民眾一起捐發票集愛心，民眾只要在活動以9月紙本發票5張兌換1張摸彩券，每人每次限兌1張，限量6000張，募得發票將全數捐贈給公益慈善團體。

摸彩活動獎項最大獎為Gogoro VIVA MIX Keyless電動機車3台、星宇航空東京雙人來回機票1組、iphone14 Pro Max 256G手機1台及多台電視等獎品，鼓勵大家踴躍捐發票做公益抽大獎。

湖口鄉中秋節活動從白天玩到晚上，現場闖關可以兌換限量運動水瓶，並有30攤的美食市集。吳淑君歡迎民眾攜家帶眷來湖口嘗美食、聽音樂、做公益、玩遊戲，共同享受湖口的人情風景。

活動期間部分路段將會進行交通管制，達生二街、達生五路、達生六街、中正七街，24日下午3時至晚間11時止。民眾可在周邊的王爺壟公園停車場、湖口後火車站成功停車場、中興立體停車場、湖口老街停車場、安宅停車場、湖口公有停車場、新竹工業區綠光停車場等7處停車，湖口鄉公所在以上停車地點週邊及居住人口較密集區域設置接駁點提供免費接駁的服務，歡迎民眾多加利用大眾運輸接駁並提早規畫交通路線。