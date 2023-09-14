新竹市長高虹安親上火線，回應近日跨年晚會相關爭議，前新竹市文化局長錢康明也再度發文，提到李忠庭給他的跨年晚會文件上竟印上新竹縣市政府logo，也要高虹安問李是誰給他的；針對logo問題，高虹安今表示，她看過7頁簡報很粗糙，縣市政府logo看來是內部討論，跟官方文件沒關係，盼外界不要無限上綱。

錢康明今發文指出，有人用市府的logo做跨年晚會文件。文件上，沒有單位、負責人、聯絡方式、預算等，但卻印上了新竹縣、市政府的logo。高虹安提醒過局處長，請局處長告訴廠商，非市府文件不可以用市府logo。

錢康明也說，而這份文件是李忠庭拿給她的，請高問一下李忠庭是誰給他的？請那位廠商以後不能如此草率的送文件，也不可以將市府的logo印在自己提案的文件上。

針對錢康明稱從李忠庭手上拿到的新竹跨年晚會企畫書，為何會有新竹縣市政府的Logo？也被質疑是否有偽造文書嫌疑？對此，高虹安今表示，自己知道後，有請文化局給她局長離職後的移交版本，市府同仁看了滿傻眼的，是很粗糙的簡報，不知從何而來？

高虹安說，錢前局長交接時沒說明企畫書有何用途，7頁內容也沒有寫到什麼，也沒有廠商名字與報價，第1次看到企畫書，認為只能算是簡報，但這樣的簡報連標規都算不上，且市府也沒有標案的討論，並無干政與喬標案情形，而縣市政府logo看來是內部討論，跟官方文件沒關係，希望外界不要一直放大、無限上綱。