【全程字幕】遭錢康明爆李忠庭「干預市政」 高虹安現身曝內幕駁斥：我們都是被放大檢視 @ChinaTimes

前新竹市文化局長錢康明接連爆料市長高虹安男友李忠庭喬事、跨年晚會等，新竹市長高虹安今出席市府活動，面對錢的說法，高虹安回應，李先生絕對沒有干預市政，也絕對沒有約談局處首長喬事情、喬標案等，她強調自己與李先生財務獨立，絕無外界所說白手套，或收受不當餽贈等情況。

高虹安說，感謝各界關心，大家都很清楚，從立委到市長，有很多事都被放大檢視，因此她會努力絕對避免貪汙情事發生，也澄清絕對沒有干政問題。而針對錢前局長所說的跨年事件，高虹安也說，大家也陸續看到事情脈絡，過程中可看到，說法從頭到尾都一致。

高虹安也還原，今年3月市府在考慮年底是否要籌備跨年活動，所以當時包含城銷處、文化局都開始發想，如果由局處主辦預計的規模等，而在6月錢前局長找了廠商，提出1700萬元的規畫，但此計畫經主計處討論後，認為頂多只能追加350萬元的預算。

高虹安說，因此後來在6月追加350萬預算，這也是錢前局長有說明的，新竹縣長楊文科5月左右就有找她討論跨年狀況，而最終在7月在竹縣開會討論後決定，這次縣市政府循過去縣府往例，縣市政府不主辦也不運用公帑，支持民間公會來主辦，頂多給予交管、場地租借等協助。

高虹安說，這個過程一直以來都很明確的報告，至於錢前局長提到，他到離職還以為新竹市要主辦跨年晚會，她認為，這可能是溝通上的傳遞有落差，但也請大家看看錢的臉書文，從7月12日就跟竹縣府交旅處戴處長交換Line聯絡，7月20日縣市整府達共識後，當天也交辦給交旅處。

錢康明7月20日就有被加入跨年協助的群組，高說可能是「滿大的誤會」，錢被加入群組，也和竹縣窗口對上的話，怎麼會不知道縣市的角色，高說這部分他也深自檢討，是不是在與前前局長互動的過程中，是否有誤會等。

但是錢康明的臉書文也提到，直到8月錢跟副市長，還有找廠商討論先前1700萬元的規畫，所以高虹安也說，在知道的當下也要趕快跟錢說，沒有要主辦跨年活動，可能是在來往溝通上產生了誤會。

高虹安也說，邏輯上的問題是，如果跨年活動真的是她叫李先生去干預、去喬標案、喬工程，怎麼會到最後不辦這個活動，而且如果有叫李去喬，假設有背後利益這麼大的話，過程中李應最積極、最著急想辦，但無論是錢發文的脈絡，或李對話聲明，可看出李並非著急的人，真正想要把跨年趕快處理完的，反而是錢前局長。