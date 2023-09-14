針對前新竹市文化局錢康明離職後的連環爆料，新竹市議員包括李國璋、宋品瑩、鄭慶欽14日舉行記者會炮轟錢康明才是狀況外、該迴避廠商而未迴避，自己可能在任內涉及不法弊端而不自知？宋品瑩更直指，錢康明說的「擋人財路」應該是兒探館工程。

新竹市議會新聯線政團議員李國璋、宋品瑩、鄭慶欽今天上午共同舉行記者會抨擊前文化局長錢康明，李國璋表示，政府大大小小的工程、活動只要超過15萬就都要經過採購的程序，公家機關就有公家機關必須遵守的規範，文化局大大小小的採購標案評選委員都要經由錢前局長圈選，因此如果有任何圖利或不法的行為，相信錢康明自己應該都難辭其咎。

據了解，錢康明不只多次在市府同仁面前表達「許多計畫他都有自己的廠商可以來幫忙」，甚至表示請同仁不要擔心計畫時程來不及，因為「這個計畫會有廠商會來投標請同仁們放心」等言論，以上情況皆造成市府同仁不安，紛紛表示不妥。

他說，錢康明自行揭露他在3月30日，也就是追加預算還沒通過前，就可以逕自確定跨年演唱會的主持人，甚至被市府提醒之後，竟然還表示「因為我只有先敲下藝人時間，跨年晚會藝人的時間都要先敲，這是常識」，對此不禁要套用錢康明日前的言論，這是「不對的」，因為這個行為就叫做綁標，是違法的！

李國璋指出，錢康明對行政體系的不熟悉，導致這段時間失控發言的鬧劇，其擔任局長將近5個月的時間，其中經歷過1次的定期會與多次的臨時會，這段時間其對於文化局的業務掌握度狀況非常不佳，無論是議會同事或是局處同仁對其都多有微辭，投訴頻率不勝枚舉。

在定期會的報告中，錢對於文化局未來可以調整改善事項的報告中竟然是「無」！這是多麼自我感覺良好、多麼誇張離譜的情況，這也難怪錢康明這幾天在爆料跨年演唱會的事件，屢屢被打臉卻絲毫沒有自覺，因為他從來沒有在狀況內。

宋品瑩表示，錢康明要卸任前有與她見過面，當時錢就有表達「兒探館」重啟監造的計畫，他所邀請的廠商就是因為「擋人財路」才會沒有得標，聽到當下她一頭霧水，便立即向市府了解相關情形。

不過據市府同仁指出，錢無論在文化局面報市長的會議上，或是市府各局處公開會議中，都不斷邀約市長與廠商會面，並表示「有廠商有意願BOT」，甚至直接說出「廠商表示願意用行動支持高市長」。

她說，對此高虹安不但多次拒絕與廠商見面安排，也當面告知錢前局長「由於整體的計畫牽扯到文化部、交通處、經濟部及聯發科的經費補助，所以要麻煩文化局統整具體規畫建議，並研議法規可行性後，再行討論」，以上種種不論是市長室祕書或參與市府公開會議之各局處首長同仁皆可證明。

宋品瑩也提到，市府公務員要盡量避免與廠商作事前的接洽與接觸，但是錢前局長在處理前市府遺留下來的「兒探館」及「展演中心」兩個爛攤子時，卻私下與某間廠商密切接觸，據了解還特地在6月及7月特地北上與廠商見面討論，許多市府人員皆頗有微詞。

更何況這個是超過150萬需要有外聘委員的採購案，遴選委員亦經過錢康明圈選、投標廠商也是錢前局長邀請的，最後沒得標應該請教遴選委員的專業，而不是沒得標就逕自解讀是因為「擋人財路」，這樣不僅是造成遴選委員的人格名譽受損，也抹煞了第一線基層同仁的努力。

李國璋也對此痛批，錢康明說自己離職是「擋人財路」？真是讓人非常匪夷所思，現在怎麼會出現「打人喊救人」的狀況？從最近的種種跡象不禁讓人懷疑，應該不是錢前局長擋人財路，反到是擋到錢前局長的財路？相信這個答案社會自有公評。

鄭慶欽則強調，最近一連串的紛紛擾擾，起因還是要歸咎於高虹安在人事處理上不夠圓融、不夠謹慎，才會造成錢康明有這麼大的情緒反彈，此舉不僅造成市政動盪，更耗損龐大的社會成本，對於市府形象及市民朋友的福祉福利來說並不是件好事，呼籲高虹安要深刻反省檢討，用更大的努力來回應新竹市民朋友對於市府的期待。