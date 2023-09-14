一段感情中，每個人表達愛意方式都不為相同，不過，《科技紫微網》運勢專欄分享一旦說出「我愛你」最值得信任的前5名星座，依序是獅子座、金牛座、處女座、摩羯座、水瓶座，其中第1名的獅子座若在重要紀念意義時刻，扭捏的說出情話，則是代表已經完全愛上。

▍第5名：水瓶座

要判斷水瓶座說出的「我愛你」能不能值得相信，就看他們是否願意為對方放棄一些自由，能否開始淡化與其他異性的來往。而他們的行動比言語更有說服力。

▍第4名：摩羯座

即使是面對愛情，摩羯座也會經過深思熟慮，所以只要說出「我愛你」其實就是給對方的認可。當然，也不能排除是出於實際利益考慮而說出口的，但即便如此，誠意依舊十分足夠，能讓另一半信賴。

▍第3名：處女座

聽到處女座各種花式表達「我愛你」，總是讓人沉迷其中，難辨真假，這時只需要看行動和語言是否一致，就會得知答案。當處女座在生活中對伴侶百般包容，則說明自己的心已經完全交給對方，便開始規劃雙方未來生活。

▍第2名：金牛座

一個只懂得如何照顧，卻不知道如何甜言蜜語的金牛座，若偶爾說出一兩句情話，總是格外動人。當說出那句「我愛你」的時候，其實他們的愛意已超過了自己的表達。

▍第1名：獅子座

就算是面對深愛的人，獅子座也不會阿諛奉承，可是一旦在具有重要紀念意義的時刻，突然聽到扭捏的一句情話，就說明這時已經完全愛上。而他們的一句情話，可以抵得上為對方做的10件事情。