日本掌管皇室事務的宮內廳今天表示，日皇德仁的姪子、秋篠宮家長男悠仁感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）出現發燒症狀，預計至18日都會待在住處、秋篠宮邸療養。

日本共同社、富士電視台新聞網（FNN）報導，宮內廳說明，悠仁目前就讀筑波大學附屬高中二年級，昨天上午上學時並未發燒，但是他回到家之後不久開始發燒，並接受COVID-19、流行性感冒篩檢，檢查結果為陰性。

然而悠仁至今天上午仍未退燒並再度接受篩檢，檢驗結果為COVID-19陽性。

秋篠宮夫婦原訂於今天上午10時在赤坂御用地召開訪問越南的行前記者會，受到悠仁確診影響而延期。秋篠宮夫婦今天接受PCR篩檢之後確認為陰性，行前記者會也改到明天上午11時舉辦。

悠仁的伯父是日皇德仁，父親是皇嗣秋篠宮文仁親王，悠仁的皇位繼承順位僅次於父親，位居第二。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1120914