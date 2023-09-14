營建署今天說，300億元中央擴大租金補貼專案的審查對象，只有申請人及其配偶、未成年子女，申請人的父母不屬審查對象；因此鼓勵年滿18歲、在外地求學的租屋學生，可線上申請租金補貼。

內政部營建署透過新聞稿表示，行政院為協助單身青年減輕居住負擔，民國112年到113年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」從今年7月3日到113年12月31日受理申請，只要年滿18歲就可申請。

營建署指出，近期各大專院校陸續開學，租金補貼諮詢專線人員，接獲在外求學有租屋需求的學生詢問「父母住在自有住宅，我是年滿18歲的學生，在外租屋還能申請租金補貼嗎？」的案例。

營建署說，租金補貼審查的對象為「家庭成員」，而依據「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」作業規定，家庭成員是指申請人、申請人的配偶、申請人或其配偶的未成年子女、受申請人或其配偶監護之人。

營建署表示，因此申請人的父母不屬於審查之對象，只要符合民法年滿18歲的規定，就可提出申請，鼓勵在外地求學的租屋學生，可利用線上申請租金補貼，減輕租屋負擔。

營建署說，租金補貼每月補貼金額上限，除會按分級分區計算基礎額度，另對於未滿40歲的單身青年給予1.2倍加碼。以租屋於桃園市為例，原補貼金額上限為新台幣2400元的補貼戶，如果是未滿40歲單身青年，補貼金額上限可提高為2880元。

營建署表示，租金補貼相關申請資訊，可在「300億元中央擴大租金補貼專區」網站查詢，也可在每週一到週五上午8時到下午6時，撥打諮詢專線02-7729-8003詢問。