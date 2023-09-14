歌手杜力先前在節目《2分之一強》擔任固定班底，深受粉絲喜愛，之後更陸續到各大綜藝節目擔任嘉賓，最近因要幫美國家人處理後事，無預警宣布停工、離台。前陣子他在節目上自爆，有次到超商取貨時忘記帶證件無法領，於是與店員理論了15分鐘，讓一旁的吳宗憲聽了直搖頭。

杜力近日在節目《小明星大跟班》分享，自己有次到超商領貨，但卻忘記帶證件，因此與店員僵持15分鐘，更直言：「我想說不需要，上面的名字就是杜力，我就是杜力，他應該知道我吧，台灣應該很少跟我長得一樣，一樣叫做杜力的人，我已經上節目那麼久！」

接著，即使店長出來也不放過「我一定要跟他吵，我做了很多事情，我還把手機拿出來給他看，你聽這是我的聲音，你就知道這個人就是我，我就一直在那裡吵架，吵了15分鐘，後面的客人都開始進來，我不管，我就是死不要，你就是要給我的包裹！」最後店家無奈只好讓他領貨；事後杜力意識到自己行為不妥道歉，「這次真的是我的錯，但你應該要認得出來，我就是杜力」，而此舉也讓吳宗憲直呼：「這個是奧客沒錯！」。

事實上，杜力11日突在IG上無預警宣布停工，表示將暫時離開台灣，透露原因是美國家人驟逝，須回國幫忙處理後事，對於停工恐怕造成許多人不便，他也向所有人致歉：「對要結婚的新人以及廠商非常不好意思」，而網友也紛紛留言要他保重。