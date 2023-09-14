百年古蹟的世代交替，位在台北市萬華區的「學海書院」見證艋舺近兩百年歷史，北市文化局自2019年起補助超過6000萬元協助修復工程，預計2026年完成，文化局表示，此次修復重點門神彩繪，由年僅36歲的年輕彩繪匠師周孟勳執筆，同時保留原有陳樹根的門神彩繪作品，為古蹟修復傳承畫下嶄新篇章。

直轄市定古蹟「學海書院」(今高氏宗祠)為清朝淡北最高學府，也是北市現存僅有的書院建築，建物三川殿門神彩繪作品推測於1972年由北部名師許連成所作，並由許連成大弟子陳樹根重繪，本次修復工程在文資委員建議下，不但保存原有陳樹根的門神彩繪作品，也由周孟勳彩繪新門神，呈現不同世代匠師對於彩繪藝術的對比。

文化局表示，彩繪匠師周孟勳是目前台灣少數具有文化部傳統彩繪匠師資格的新生代畫師，畢業於台藝大古蹟藝術修護學系碩士班，兼具傳統水墨畫藝術造詣及文化資產保存專業，周孟勳採用台灣傳統彩繪技法「疊色」和「暈色」方式，讓門神的彩繪色澤，有深淺層次感，華麗與樸素共融。

周孟勳表示，他大四時就期許有朝一日成為台灣的專業彩繪師，他的作品是嚴謹的工藝品，而不只是一份工作，他也說明，傳統彩繪門神服飾上的「雲紋」畫工相當精細，他傳承古法，仔細畫下一小朵的「雲紋」，希望將傳統特色傳承下去。

周孟勳也說，服飾上的「龍尾」圖騰則有自己的創新，以往強調「龍首」，他畫的「龍尾」在門神的服儀上一眼就能看到，以台語發音「大趴尾／大業」，隱喻學海書院「家大業大」，期望人們看到他彩繪的門神，除了色澤華麗外，也有溫暖守護的意象。

高氏宗祠所有權人祭祀公業高惠連高朝國主委表示，傳統宗祠較少有門神彩繪，但高氏家族先祖曾任官職，所以「學海書院」才會有門神彩繪，看到周孟勳在宗祠的門上，從最初用砂布將原木上膠磨平，再到現在小心翼翼上色，很滿意他的作品，給年輕人機會，也讓傳統技藝繼續傳承下去。

文資委員劉淑音表示，古蹟或歷史建築修復除了針對建物保存外，常被忽略的是無形文化資產保存者技藝的傳承，目前彩繪、剪黏、木雕涉及傳統工藝的修復，常由修復工程營造公司承包，直接影響較未具名氣的年輕師傅參與的機會，此次由新生代彩繪師經審稿新繪學海書院門神的作法，落實修復工程中兼顧傳統技藝傳承的精神。

文資學者李乾朗則表示，文化資產傳承不只在硬體，也要注重軟體可以延續，對學海書院的決定表示支持，啟用新生代傳統建築彩繪匠師，讓門神有「時代精神」，也讓古蹟有「時間的刻痕」，傳統上負責的彩繪匠師會在門神弓箭袋上落款以示負責，這可讓古蹟隨時間延展留下專屬的生命歷程記號。