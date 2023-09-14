貓羅溪河床近來甜根子草盛開，秋芒美景令人陶醉。（米諾斯提供／孫英哲彰化傳真）

中彰投交界貓羅溪河床近來甜根子草進入盛開期，白茫茫的秋芒景象吸引許多攝影愛好者前來取景，昨天有攝影愛好者在拍照時赫見1隻小水鹿從草叢中漫步而過，他雖只來得及拍下小水鹿側影，但已感到十分驚喜。

貓羅溪的甜根子草今年從8月中陸續盛開，之後雖遇大雨後溪水暴漲，造成泡水倒伏，但上月底再度盛開，9月初海葵颱風過境，未對中部造成重大影響，貓羅溪甜根子草持續盛開，不少攝影愛好者紛紛前來取景，留下逆光下芒花的絕美身影。

攝影愛好者米諾斯表示，相較於陽明山冷水坑、草嶺古道等地，貓羅溪河床是拍攝芒花的祕境，昨天早上他去拍攝芒花後，要走回停車地點時，赫見草叢中有1隻小水鹿在漫步，在又驚又喜中趕緊拍下小水鹿的身影。

米諾斯說，貓羅溪下游的溪底樹林草叢生長茂密，很少會有人去裡面走動，他是因為要拍照取景，才會走到該偏僻地點，既然有小水鹿在該地活動，他猜測應該有其他的水鹿也會在該地棲息、覓食。

距離貓羅溪河床不遠的彰化市石牌坑親水步道，先前也有民眾直擊小水鹿現蹤，據當地民眾表示，在親水步道深處未對外開放的原始林中，即有水鹿群棲息，以地緣關係判斷，貓羅溪河床的水鹿有可能來自於該地。

貓羅溪河床繼被觀測有石虎出沒後，現在又有民眾直擊水鹿，顯見該地生態日益豐富。