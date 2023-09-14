王力宏在台北小巨蛋演唱會上展現才華。（羅永銘攝）

王力宏在台北小巨蛋演唱會上展現才華。（羅永銘攝）

王力宏 的最新演唱會《ONE一個王力宏》在台北小巨蛋引起了熱烈迴響，並獲得了眾多天王天后的大力支持。成龍、徐楓、張惠妹、陶喆、蕭亞軒、曾馨瑩、林志玲、侯佩岑、張小燕、王偉忠、陳鎮川、朱延平、柴智屏、蔡健雅、陳建州、范瑋琪、方文山、韋禮安、范曉萱、林宥嘉、陳漢典、陳子鴻，許茹芸、黃大煒、房祖名、潘瑋柏等眾多巨星紛紛送上花籃，表達對王力宏的支持和祝福，反應了王力宏在娛樂圈中的優秀聲譽和好人緣。

演唱會共舉辦了兩場，場場座無虛席，票房更高達5千多萬台幣。觀眾對演唱會的評價非常熱烈，紛紛讚譽有加，認為王力宏再次展現了他的非凡才華。

王力宏在個人IG 和臉書上發佈了一段像機關槍般猛烈的限時動態，感謝娛樂圈好友多年的支持，他對於台灣娛樂圈給自己的支持感到非常感慨。雖然自己經歷了低谷，但台灣娛樂圈仍然給予他巨大的鼓勵和支持，相當感人，引起了歌迷們的熱烈回響。他們紛紛在評論區留言，表揚王力宏的誠意和對朋友們感恩的心。

王力宏從1995年出道至今，一直以來都是正面形象和好人緣的典範。在這次演唱會上，他謙虛地向娛樂圈的好友們表達了感謝之情，並表示台北是他夢想的起點。

《ONE一個王力宏》演唱會不僅展示了王力宏的音樂才華，也展現了他在娛樂圈中的人品和深受尊重的地位。這場演唱會的成功對於王力宏來說是一個重要的里程碑，也再次證明了他的音樂實力和影響力。

《ONE一個王力宏》的演唱會將在馬來西亞 11／10-11 舉辦兩場。主辦方寬魚國際娛樂透露，票一開賣兩場就秒殺了。王力宏經紀人楊文杰也表示「當地的粉絲們很期待未來王力宏帶給我們更多出色的音樂作品和精彩的演出！他們是二哥最重要的後盾，也是給他勇往直前的動機來源。我相信二哥不會讓他們失望的！」