蘋果13日推出iPhone 15新機，最便宜機型也要約台幣29900元；恰巧大陸手機大廠華為日前也推出新機Mate 60 Pro，外界不免將兩者相提併論。《中時新聞網》Youtube頻道也特別針對蘋果、三星、華為當前3萬元左右的手機發起網路民調，了解網友會如何選擇，結果出人意料。

《中時新聞網》Youtube昨（13）日發起網路投票，截至今日中午11點30分，總計已有超過4.2萬人參與。題目為「如果你有3萬元左右的預算，華為新機Mate 60 Pro也能在台販售，請問你會買下列哪支手機」。

經網友票選，支持「華為Mate 60 Pro（空機價約31201元）」占13%、表態會買「iPhone 15（空機約29900元）」占37%、而會考慮購買「三星 galaxy z flip5（空機約32888元）」則僅僅只占4%、剩下46%則為「都不會買」。

比較三隻手機資訊，iPhone 15遠傳電信目前已開放預約，而中華電信亦率先公布，將於22日舉辦iPhone 15新機首賣會；而華為Mate 60 Pro則於8月29日在中國大陸官方網路商店上架，但目前沒有在台灣上市的訊息；至於三星Galaxy Z Flip5則是在去年8月上架，但因為做為新一代摺疊機，也備受市場關注。

針對上述民調結果，網友紛紛表示意見，針對iPhone系列留言的有「iPhone 6 用了8年多，依然順暢好用，有些app沒辦法更新，沒關係，用到不能用為止」、「iPhone11還很新很順暢，可能再隔個兩三年壞了再換吧」、「資深蘋果迷不會再意那幾萬塊錢，每年一定要換新機在朋友圈拿出來才有面子」、「i7再撐一年！！」。

至於力挺華為的民眾則稱，「很多人不知道華為手機有一個功能，儲手遊可以跨區域有超高額匯率差，很屌」、「如果手機內部的軟體 ，到鴻蒙系統內都可以下載的話那我一定用華為！」、「生活拍照用首選華為，想當盤子選蘋果，要cp值小米或vivo都是不錯的手機」。

至於三星摺疊手機較不受青睞，網友反而認為傳統機型的Galaxy S23較為好用，稱「買三星不錯選擇，但不會買限定版，折疊機不適應不考慮，不過會考慮買s系列，或者是電競手機」。

網友較喜歡三星傳統手機。（示意圖／達志影像）

另外還有網友提出其他意見，「我很堅持使用我們台灣製的華碩ROG」、「自從用了oppo回不去了，耐操又耐摔而且搬資料很簡單」、「花個10000元買過氣的中高階，剩下的還可以拿來買P5」、「個人還是喜歡用HTC，目前使用U11+，被小孩掉進火鍋裡過現在依然好壯壯」、「我會選XSX加1年的XGP會員，還有大螢幕跟一張超舒服的沙發椅」。