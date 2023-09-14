萬潤股價7月底觸及152元的近1年高點後漲多拉回，昨（13）日下探94.1元、1個月急遽修正達38％，今（14）日跟隨大盤同步回神，開高後量增勁揚5.15％至102元，早盤維持逾4.5％漲勢。三大法人本周迄今合計仍賣超883張，但其中外資反手買超達1109張。

萬潤第二季合併營收2.75億元，季增21.14％、年減達63.93％，自近13季低點回升，惟營業虧損941萬元、轉虧下探近10年半低。在業外收益跳增至0.49億元挹注下，稅後淨利0.3億元、季增近1.19倍、仍年減達81.92％，每股盈餘0.38元，自近13季低點回升。

不過，累計萬潤上半年合併營收5.03億元、年減達63.88％，為近11年同期低，營業利益275.5萬元、年減達99.12％，為近14年同期低。在業外收益挹注下，稅後淨利0.44億元、仍年減達86.02％，每股盈餘0.55元，雙創近11年同期低。

萬潤以半導體封裝設備為最大產品線，其中先進封裝貢獻逾半數，其餘多為系統級封裝（SiP），台灣晶圓代工及封測龍頭均為客戶。今年以來營運動能疲弱，除了客戶因市況轉弱遞延資本支出進度，去年客戶因應擴產積極拉貨，亦墊高比較基期。

萬潤8月自結合併營收1.13億元，月增11.28％、年減46.01％，回升至近10月高點。累計前8月合併營收7.18億元、年減達60.13％，仍處近4年同期低。展望後市，儘管今年營運難逃明顯衰退，但因設備訂單交期多落於年底，法人預期萬潤下半年營運將優於上半年。

台積電董事長劉德音日前劉德音日前受訪時表示，AI應用供不應求並非晶片短缺，而是許多雲端服務商爭相增加資本支出，使AI相關需求短時間突然暴增3倍，讓台積電的CoWoS先進封裝產能供不應求。

劉德音表示，台積電已發展CoWoS技術15年，短期內只能盡量支援客戶，目前雖沒法全數支援、但大概也能滿足約80％需求。在公司積極擴展因應下，預期1年半後就能趕上客戶需求，認為短缺應該是暫時性現象。

因應CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，台積電已提前啟動並積極擴產，並對合作封測設備業者追加採購訂單，法人認為可望增添萬潤營運動能，惟效益可能到明年才會較顯著。不過，以台積電積極建廠擴產來看，對萬潤中長期營運成長仍具利多。