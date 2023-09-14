新竹台大分院疫情開始至今，持續藉由「防疫定位追蹤系統」有效管控感染風險外，也擴展功能運用在人員管理上，需跨科部服務的醫護、清潔及傳送等人員配帶定位器，若發生人員確診，系統能快速標記院內足跡、精確時間點及高度密集所在處，有效防止擴大感染。

新竹台大分院智慧醫療創新中心主任譚慶鼎表示：2021年成立智慧醫療創新中心，推動創新科技在醫療、健康及管理領域上的應用與服務，積極與各領域業者合作開發，建置導入的平台及系統包括防疫定位追蹤系統、非接觸式生理監測、遠距醫療雲端平台、虛實整合視訊診療等利器等，可大幅減少人員之間的接觸，降低感染的風險。

防疫定位追蹤系統作為疫調利器的案例中，其中有某護理人員確診，護理部督導接獲通報後，即以防疫定位追蹤系統，掌握該護理人員確診前3日的足跡，並藉由影像色彩鎖定出該護理人員確診前的高密度所在處。

發現該員除高密度待於工作的單位外，亦有幾個時間點轉送病人至病房，快速的掌握接觸者計有7位，該院感控人員及督導立即列管接觸者，進行體溫、快篩、N95口罩配戴等高危監控及環境消毒等立即性措施，並經後續追蹤皆無感染，成功在第一時間降低感染擴大的危機。

防疫定位追蹤系統更可進一步協助各科部快速掌握就近傳送人員的所在位置，可以大幅縮短案件傳送、病人接送及電話聯繫所需的時間，更可減少傳送人員來回勤務中心的流程，降低人員體力耗損，並提升作業效率。

新竹台大分院院長余忠仁表示，疫情加速新科技的推動，伴隨後疫情時代來臨，如何再將科技持續用於疫情風險控管，繼續運用在更廣泛的智慧醫療領域，是現今最重要的課題，期待未來與更多頂尖科技夥伴策略合作，持續開創智慧醫療服務的新里程碑。