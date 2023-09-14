日本首相岸田文雄13日進行內閣和自民黨內部改組，外交部今天表示，外交部已指示駐日代表處表達祝賀，改組後的黨務高層幹部以及內閣閣員對台灣友好，未來我國政府將在既有的良好基礎上，與岸田首相新內閣團隊，持續深化實質的合作關係。

明年秋天自民黨總裁將舉行選舉，加上可能發動眾議院解散改選的考量，此次岸田進行的黨務人事安排仍維持「岸田、麻生和茂木」三巨頭模式，變動不大。但內閣人事則更換13名閣員，其中11人為首次入閣。

外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會回應媒體詢問表示，外交部已指示駐日代表處，以外交部長吳釗燮以及台灣日本關係協會會長蘇嘉全的名義表達祝賀。

針對外界關切此次閣員組成與台日關係，他說，整體而言，改組後的黨務高層幹部，以及內閣閣員，對台灣友好，包括自民黨副總裁麻生太郎、政調會長萩生田光一，以及新入閣的防衛大臣木原稔，均是日本國會跨黨派日華議員懇談會的成員，且均於近期內訪問台灣。

劉永健強調，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治的核心價值，互為重要的夥伴及珍貴友人，未來我國政府將在既有的良好基礎上，與岸田首相新內閣團隊，持續深化實質的合作關係，共同促進印太的和平、穩定與與繁榮。