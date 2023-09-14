巴西進口雞蛋議題延燒，國民黨文傳會副主委、台中市立委參選人林家興與國家政策基金會副執行長、桃園市議員凌濤14日舉行記者會，質疑民進黨總統參選人、副總統賴清德以往提出的政策多屬口惠實不至，無論是雞蛋源頭食安管理，乃至雙語教學等政策，都證明完全失敗，賴清德爛尾政策多不勝數，根本是說謊的「爛尾德」。
對於賴清德日前提出的「百億青年圓夢基金」，林家興指出，賴清德沒有任何具體規劃，被問到補助預算來源時，賴竟然算不出來，甚至說歡迎社會各界捐款，顯然對於國家財政狀況毫無概念，難怪民進黨執政下台灣連年負債飆高，綠色特權拿政府標案中飽私囊的狀況層出不窮，對於賴清德再次推出不負責任、毫無財政紀律的大撒幣政策，國民黨嚴正譴責。
此外，林家興抨擊，賴清德在行政院長任內強推的雙語國家政策更草率，引發老師及家長們的民怨高漲，不斷砲轟並要求賴清德應該停止雙語政策的錯誤方向；2014年時任台南市長賴清德推出英語為第二官方語言的十年計畫，如今十年即將屆滿，台南現在不但沒成為雙語城市，還很遺憾的成為登革熱肆虐的城市，這就是賴清德的政績。
林家興表示，家長對雙語教學主要有幾點疑慮，包括是否會因為學生聽不懂英語，而無法學好學科的內容，以及是否會弱化國語文學習力及母語的學習力？並質疑雙語教學讓學生說話或表達時國語英語夾雜加劇，反而變成中文跟英文都學不好。
為此，林家興也提出五大解方，結合資源串連國際大學城打國際盃；做好外籍師資及語言師資人才儲備；先了解學生的英語與學科能力，設計合宜教學內容＆語言規劃；雙語教學應以學科內容為主，語言為溝通輔助橋樑；語言環境應建置融入生活情境。
另針對近日連環爆的進口雞蛋爭議，凌濤認為，這更是賴清德的超級爛尾政策。過去大家關心養雞場環境衛生，賴清德在行政院長任內口口聲聲說要解決養雞場問題，要源頭管理，包括育種、通風、照明合法的環境用藥，結果政策完全失敗。
凌濤指出，2017年芬普尼的雞蛋污染事件，2018年賴清德在行政院長任內把標準從5PPT放寬為10PPT；賴清德還說要推動食安五環，結果5環只達成一環，就是民眾的監督，如果沒有民眾的監督，賴清德的十安五環根本就是最大的爛尾政策。
此外，2017、2018年台灣爆發多起蛆蛋液事件，賴清德再次說要加強食安管理，還要強化雞蛋供應鏈管理及稽查，但迄今洗選蛋的標準不一、登載製造日期保存期限的標準不一，賴清德聲稱要加強供應鏈管理、稽查作業等，全都是空話。
凌濤強調，昨天台農蛋品董座涂萬財出面，打了農業部長陳吉仲一巴掌，戳破農業部的謊言，整個台農洗選蛋品的下架情事，道歉聲明竟然是涂萬財被農業部脅迫才出來講的，幕後的黑手與集團是誰，賴清德還要縱容陳吉仲到何時？
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