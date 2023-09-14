國民黨桃園市議員凌濤（左）、台中市立委參選人林家興（右）14日舉行「賴清德還敢出來做夢？找到證據了！戳破爛尾德的謊言！」記者會，表示民進黨總統參選人賴清德強推的台南雙語城市變成登革熱城市要求終止，讓家長夢厭消失，要賴為這爛尾政策，出來說清楚講明白。（陳俊吉攝）

巴西進口雞蛋議題延燒，國民黨文傳會副主委、台中市立委參選人林家興與國家政策基金會副執行長、桃園市議員凌濤14日舉行記者會，質疑民進黨總統參選人、副總統賴清德以往提出的政策多屬口惠實不至，無論是雞蛋源頭食安管理，乃至雙語教學等政策，都證明完全失敗，賴清德爛尾政策多不勝數，根本是說謊的「爛尾德」。

對於賴清德日前提出的「百億青年圓夢基金」，林家興指出，賴清德沒有任何具體規劃，被問到補助預算來源時，賴竟然算不出來，甚至說歡迎社會各界捐款，顯然對於國家財政狀況毫無概念，難怪民進黨執政下台灣連年負債飆高，綠色特權拿政府標案中飽私囊的狀況層出不窮，對於賴清德再次推出不負責任、毫無財政紀律的大撒幣政策，國民黨嚴正譴責。

此外，林家興抨擊，賴清德在行政院長任內強推的雙語國家政策更草率，引發老師及家長們的民怨高漲，不斷砲轟並要求賴清德應該停止雙語政策的錯誤方向；2014年時任台南市長賴清德推出英語為第二官方語言的十年計畫，如今十年即將屆滿，台南現在不但沒成為雙語城市，還很遺憾的成為登革熱肆虐的城市，這就是賴清德的政績。

林家興表示，家長對雙語教學主要有幾點疑慮，包括是否會因為學生聽不懂英語，而無法學好學科的內容，以及是否會弱化國語文學習力及母語的學習力？並質疑雙語教學讓學生說話或表達時國語英語夾雜加劇，反而變成中文跟英文都學不好。

為此，林家興也提出五大解方，結合資源串連國際大學城打國際盃；做好外籍師資及語言師資人才儲備；先了解學生的英語與學科能力，設計合宜教學內容＆語言規劃；雙語教學應以學科內容為主，語言為溝通輔助橋樑；語言環境應建置融入生活情境。

另針對近日連環爆的進口雞蛋爭議，凌濤認為，這更是賴清德的超級爛尾政策。過去大家關心養雞場環境衛生，賴清德在行政院長任內口口聲聲說要解決養雞場問題，要源頭管理，包括育種、通風、照明合法的環境用藥，結果政策完全失敗。

凌濤指出，2017年芬普尼的雞蛋污染事件，2018年賴清德在行政院長任內把標準從5PPT放寬為10PPT；賴清德還說要推動食安五環，結果5環只達成一環，就是民眾的監督，如果沒有民眾的監督，賴清德的十安五環根本就是最大的爛尾政策。

此外，2017、2018年台灣爆發多起蛆蛋液事件，賴清德再次說要加強食安管理，還要強化雞蛋供應鏈管理及稽查，但迄今洗選蛋的標準不一、登載製造日期保存期限的標準不一，賴清德聲稱要加強供應鏈管理、稽查作業等，全都是空話。

凌濤強調，昨天台農蛋品董座涂萬財出面，打了農業部長陳吉仲一巴掌，戳破農業部的謊言，整個台農洗選蛋品的下架情事，道歉聲明竟然是涂萬財被農業部脅迫才出來講的，幕後的黑手與集團是誰，賴清德還要縱容陳吉仲到何時？