民眾黨總統參選人柯文哲日前接受外媒彭博Bloomberg專訪，今刊出報導，當被問及會如何與北京溝通承認「九二共識」的困難時，柯表示他將回答：九二共識在台灣似乎沒有市場，我們是不是該換個名字？柯表示，這種回答將使他既能拒絕「九二共識」，同時也保持與北京對話的可能性，他強調必須想辦法與中國進行對話，而不是一味的說「不」。

根據柯辦提供的報導中文翻譯，彭博以「非傳統的柯文哲力拼台灣總統大選，不想全面擁抱北京但要對話」為標題，並形容柯文哲作為第三勢力總統候選人，在民調上出乎意料的有不錯的表現，但華盛頓和北京對這位前外科醫生相對陌生。

彭博引述，曾擔任白宮國家安全委員會中國和台灣事務部門主任、現任彭博首席地緣經濟分析師詹妮弗·韋爾奇表示柯文哲作為一名第三方候選人，表現超乎預期。另也提及，倘若柯文哲勝選，作為一個在華盛頓和北京皆相對不熟悉的人物，他將會被推向日益緊張的兩大強權競爭的中心，當中國放話將直接控制這個它視為自己領土的島嶼，而美國則維持一直以來對此民主國家安全的保證時，這是場風險非常高的賭博。

彭博指出，北京堅持蔡英文總統必須比照之前的台灣總統，在談話之前承認此立場。蔡總統和民進黨總統參選人賴清德明確表示他們不會這樣做，提出兩邊應以平等地位對話，這表明在賴的任期內，兩岸關係可能會依然冰冷。

報導指出，拒絕接受「九二共識」在台灣不意外的越來越受大眾支持，畢竟台灣的2300萬人中，許多人認同自己是台灣人而非中國人。儘管柯同意「九二共識」已被「汙名化」，但他不會直接完全拒絕它。

報導指出，當被問及他會如何與北京溝通承認「九二共識」的困難時，柯表示他將回答：「九二共識在台灣似乎沒有市場，我們是不是該換個名字？」柯表示，這種回答將使他既能拒絕「九二共識」，同時也保持與北京對話的可能性。

柯文哲說：「一個很重要的原則是，我們必須想辦法與中國進行對話，而不是一味的說『不』，因為在『不』之後，就沒有下一步了。」他將從「不具爭議性」的文化和體育方面開始進行交流，如果可能的話，逐漸轉向經濟事務。而解決政治問題將是最後一步。

此外，彭博提到，柯文哲似乎對華盛頓也有一些懷疑，這可以從他與賴清德對台積電的不同立場中看出。作為台灣的護國神山，台積電在亞利桑那州投資400億美元擴建的計畫，也令許多台灣民眾納悶華盛頓對這些決定有多大影響。

報導指出，賴清德認為台積電往海外擴展是好事，台灣在生產先進晶片的優勢意味著它有「回饋國際社會的責任」，相較之下，柯文哲對此的熱情較不高。當被問及是否支持台積電在國外建廠時，柯文哲表示任何公司運營中涉及美國國家安全重點的部分應採取分隔措施保護。否則，廠址應由市場而不是政治來決定。

報導提及，柯文哲承認華盛頓對台灣的安全至關重要，他正在考慮在未來幾個月內進行二次訪美，提供美國的政治人物互相交流了解的機會，柯表示，他與華盛頓交涉的首要原則是確保「不給彼此驚喜」，儘管他不長的政治生涯中也不乏一些意外。報導中舉例，在柯擔任台北市市長的八年中，引發了不少爭議，最廣為人知的莫屬關於婦女的言論，這也引起性別歧視的指控，他曾經形容一位女性候選人有吸引力且年輕到可以當接待員，而上個月，台灣民眾黨在一次活動中則因為舞者著空姐制服物化女性惹議。

報導指出，柯文哲數度自稱患有亞斯伯格症，一位市議員在數年前質詢時要求他不要再提及這個疾病消費病友，借此來塑造他的政治形象，當時柯文哲也同意了這個要求。「這些事件表明，柯作為台灣下一任領導人可能會帶來一些不可預測性，而美中關係也不會因此更容易管理。」

報導續指，史丹佛大學胡佛研究所的研究員卡里斯·坦普爾曼表示：作為總統，柯會是一張「鬼牌」。相較於賴或侯，華盛頓對他當選後會做出什麼決定較無法捉摸。