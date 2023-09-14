桃園市長張善政與駐台北韓國代表部代表李殷鎬進行交流。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政致贈世客博客製酸柑茶禮盒。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

一行人合影留念。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政13日於桃園市政府與駐台北韓國代表部代表李殷鎬交流，雙方針對電影產業、高科技產業、市政治理、觀光、經貿投資等面向進行意見交換，張善政期盼與韓國實施智慧治理的城市進行交流，並開創更多實質互動。

張善政說，桃園是台灣工業重鎮，有良好的工業基礎，目前進行工業轉型，以吸引更多外國企業到桃園投資，對外商而言，桃園是最佳投資選擇，歡迎韓國業者來投資，與桃園企業合作。此外，桃園正處於都市轉型的階段，包含鐵路地下化、航空城計畫及捷運工程、智慧市政治理等，許多韓國廠商也參與其中，未來桃園將是台灣轉變最多、最快的城市。

張善政說，市府將於9月28日至10月10日舉辦桃園電影節活動，桃園電影節是全台重要電影活動，期間將播放100多場國內外電影，韓國在影視產業成功經驗，值得台灣學習，希望明年桃園電影節活動邀請韓國電影及從業人員參加。

李殷鎬說，經貿方面，台灣是韓國第五大貿易夥伴，去年雙方經貿總額高達564億美元，半導體佔一半以上，雙方從過去競爭者關係，轉變為現今的互補甚至合作對象。另一方面，台灣及韓國等東亞國家文化、歷史背景相近，彼此可互相借鏡學習，在擔任駐台代表期間將不餘遺力促進雙方產業及城市等各方面交流。

張善政提到，桃園目前與韓國仁川廣域市、龜尾市及論山市締結為友好城市，今年世界客家博覽會開幕式當天，龜尾市韓斗禮園藝術團也應邀演出，雙方互動頻繁，昨日也接待了平澤市市長鄭長善政策顧問、同時也是韓國延世大學教授柳熙汶等一行貴賓，希望未來能開展與京畿道平澤市的交流契機。