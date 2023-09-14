國際組織面對極端氣候與能源危機，積極推動淨零碳排，由於各國政府逐步落實淨零碳排標準，全球產業供應鏈正式進入「綠色淘汰賽」。大同集團總經理暨大同智能董事長沈柏延表示，如何讓減排、零排放由禁止企業進入轉為綠色商機，將是全球市場未來競爭關鍵，台灣企業不轉型將寸步難行。

大同集團昨天舉辦論壇，分享全球淨零碳排發展，台灣企業因應之道與商機。（圖片來源：大同智能提供）

歐盟今年10月開始「碳邊境調整機制」（CBAM），要求進口商申報排放量，並採購相對應的CBAM憑證，產品才能進入歐盟。台灣政府對於每年排碳量超過2.5萬噸的排碳大戶，明年起開徵碳費，預計約500多家將被徵收。

國立台北大學教授李堅明表示，台灣每年出口金額超過4500億美元，為全球重要供應鏈，邁向2050年淨零排放，台灣必須學習國際經驗，建立台灣模式的《巴黎協定第六條》，納入國際自願性碳權抵減碳費機制，利用碳權交易所觸動台灣淨零機會。

李堅明教授認為，台灣碳交易所的設立，讓國內碳費及自願性碳交易的訂價制度得以運作，碳權交易透過價格發現促使低碳與負碳材料科技產生綠色溢價，促進低碳與負碳科技商業化。他認為國際已開啟淨零賽跑，未來30年邁向零的倡議壓力，從企業角度會擴散到供應鏈。

沈柏延表示，隨著碳稅、碳關稅的徵收，將增加業者稅賦成本，甚或無法出口、失去外銷資格。未來的競爭關鍵是企業如何應對變化，進一步創造新商機，以及如何讓減排、零排放由禁止企業進入，轉為綠色商機。