「2023大高雄生態嘉年華：投資地球 永續生態」活動將在9月16日(六)在鳥松濕地舉辦。高雄市野鳥學會特別選在10月4日世界動物日前，透過此活動讓民眾更加了解自然界動物與生態的關聯性。鳥松濕地委由社團法人高雄市野鳥學會認養以來，每年舉辦生態嘉年華內容非常多元，豐富的動物實地觀察和保育知識宣導，是認識動物和濕地生態的好機會，歡迎民眾來鳥松濕地參加體驗！

辦理鳥類定點觀察解說在鳥松濕地木棧步道（圖片來源：高雄市觀光局提供）

濕地是生態環境的重要組成部分，有別於海洋與陸地等其他地貌，深具生態教育和觀光價值。鳥松濕地是臺灣第一座濕地公園，位於澄清湖大門右側，面積約3.8公頃，是一個非常典型的袖珍型濕地。在高雄市政府觀光局、社團法人高雄市野鳥學會以及台灣自來水公司的密切合作下，由台灣自來水公司提供場域、高雄市政府觀光局引入公部門經費資源改善硬體，以及野鳥學會提供專業導覽和維護，把鳥松濕地營造成生態豐富的都市綠洲。

民眾參加自然教室闖關活動（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳指出，充滿生機的鳥松濕地是都會民眾休憩及觀賞濕地生態的最佳場所，高雄市政府觀光局去年和高雄市野鳥學會合作爭取，獲得內政部頒發濕地標章證書給鳥松濕地，更是彰顯生態觀光、環境教育推展的成功！高雄市野鳥學會藉由舉辦各種多元類型活動，如里山活動、導覽解說、環境教育主題活動、生態季、志工培訓等，積極推動濕地環境教育，每年吸引近將近16萬名旅客造訪，顯現鳥松濕地的生態價值。

鳥松濕地常見黃小鷺穿梭在濕地覓食（圖片來源：高雄市觀光局提供）

活動當日將舉辦一系列的生態講座，包括鳥松濕地導覽解說、美濃湖水雉棲地宣導、布袋濕地宣導、各式鳥類介紹，並有現場有獎徵答、自然教室闖關活動、飛羽之美生態攝影展、鳥類定點觀察解說等活動。往年活動都吸引很多民眾全家大小及童軍社團等社團參加，藉此讓民眾更親近大自然，喚醒民眾愛動物、愛地球的環保意識，更加關心環保及生態議題。詳細訊息刊登於高雄鳥會網頁 (https://www.kwbs.org.tw/ )及鳥松濕地粉絲團 (https://www.facebook.com/NiaoSongWetland )。