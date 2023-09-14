立法院國民黨團今日召開「到底進了多少巴西蛋？陳吉仲還在說謊？」記者會，國民黨立委賴士葆指出，巴西海關統計4月至6月份出口雞蛋到台灣的數量為5210公噸，但我國海關統計8月底前總共進口5372公噸，農業部對外公布數字卻只有4800公噸，農業部說法與我國海關的數字相差572公噸，他質疑，除了超思公司，到底還有誰在進口巴西雞蛋？

賴士葆還說，台農蛋品董事長涂萬財最近指稱，有關巴西雞蛋的日期標示，完全是按照農業部要求看著辦，農業部授意台農做事，卻又要處罰，涂萬財當然會生氣，根據商標法規定，標示虛偽不實要處罰3萬元以上30萬元以下罰款，另根據《刑法》規定，虛偽標示分別可處以1年至5年不等的有期徒刑，但法律只處罰老百姓，沒有罰大官，大官要台農自行標示效期，結果標錯了又要被處罰。

他痛批農業部，曾幾何時淪為超思代言人與行銷部，不知道超思背後的靠山有多大，大家都在幫忙超思圓謊，農業部還指使其他廠商作假，就只為了救超思，把自己黑幫化，農業部長陳吉仲還有臉再繼續做下去嗎？而巴西海關與中華民國海關的數字應該不會騙人，卻與農業部公布的數目有差，是否除了超思公司，還有其他人也進口巴西雞蛋？農業部欠大家一個說法。

台北市議員張斯綱表示，魔鬼就藏在細節裡，陳吉仲應該出來面對外界的質疑，為何海關統計數字與農業部說法兜不攏？農業部先前說自6月份開始就沒有巴西雞蛋進入台灣，為何巴西海關資料顯示6月份還有雞蛋出口到台灣？是什麼樣的「幽靈蛋」、「神秘蛋」？農業部有責任說清楚、講明白。

張斯綱說，在巴西成為疫區後，雞蛋專案進口台灣的數字到底是多少？是否只有超思一家？5月底到底還有沒有進口？到底是巴西海關說謊，還是陳吉仲說謊？農業部有沒有根據行政院所屬各機關委託推動民間辦理實施要點，對於超思公司經費收支情況、查核報告進行複查？還是超思公司所做的事情，農業部要全部承擔？當涂萬財變成農業部的代罪羔羊時，他只看到農業部成了超思公司的發言人、化妝師，完全沒有盡到督導查核責任。

台北市議員李彥秀指出，這兩天從巴西蛋專案進口，農業部的處理像是一場新的官場現形記，以前有一部電影「性、謊言、錄影帶」，現在台灣則在上演「謊言、頂罪、陳吉仲」，民進黨秀下限、陳吉仲秀下限，一條龍騙騙騙，行徑讓外界嘆為觀止。

李彥秀表示，「一個謊言，要用100個謊言來圓謊」，台農負責人涂萬財就證實，是農業部指示要他幫超思、出面頂罪，農業部長陳吉仲必須出面說明指示的人是誰？

對於農業粉專「Lin bay好油」爆料，李彥秀質疑，「剩下的800多萬顆雞蛋到底去了哪裡？有沒有混到一般箱蛋？還是混進了國產蛋箱？」呼籲農業部必須說清楚講明白。