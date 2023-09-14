鴻海創辦人郭台銘今宣布參選2024的副手人選，為台灣混血女藝人賴佩霞，她表示，自己參選的事只有老公與幾位工作人員知情，女兒謝沛恩與媳婦隋棠都不知情；消息一出引發外界熱議，而持有雙重國籍身分的她，是否放棄美國國籍也備受關注。稍早，郭辦發言人黃士修表示，這個問題應由賴佩霞親自回應較為慎重。

據悉，賴佩霞的父親為駐台的美軍人員，當年與21歲在美國將軍家中擔任保母的母親相識，兩人交往2、3年後懷孕，但父親被派往越南後卻音訊全無，她則由媽媽獨自扶養長大，20歲那年她與母親飛往美國尋找失聯的生父，才知生父已經再婚，讓賴佩霞非常傷心，但母親還開玩笑對她說：「還好沒嫁給他，他頭髮都快掉光了」。

身為台美混血兒的她，因從小就看母親換多任男友，覺得母親從未快樂過，直到她小二、小三時，母親遇到一位台灣戰機工廠的美籍工程師，並在她17歲那年美籍男友正式迎娶母親，之後她從復興美工肄業後，便隨媽媽移民美國生活，1年後回台踏入演藝圈，如今宣布參選，雙重國籍身分引起熱議。

事實上，賴佩霞不僅是藝人、歌手，還是心靈講師，時常演講、開課程，學經歷也相當豐富，她先前在影集「人選之人-造浪者」飾演總統候選人林月真，深受劇迷喜愛。