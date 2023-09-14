UNIQLO：C仿皮弧形肩背包，990元。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

H＆M A／W 2023系列訴求以復古摩登詮釋浪漫主義美學，服飾廓形與源自1990年代末的仿皮造型和丹寧元素妙趣碰撞。（H＆M提供／朱世凱台北傳真）

精品級話題聯名 「UNIQLO：C」上市倒數，品牌特邀時尚潮模李函率先演繹秋冬新款展現魅力。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

秋季腳步接近，早晚偶有寒意，不少民眾此時考慮更新行頭，快時尚品牌看準商機紛推自家話題性十足的商品，UNIQLO以精品級話題聯名作噱頭，並邀來時尚潮模–Kiwi李函演繹新品；H＆M A／W 2023系列以復古摩登詮釋浪漫主義美學，盡顯精緻格調。

UNIQLO與頂級設計師Clare Waight Keller攜手打造全新聯名系列「UNIQLO：C」，將於9月15日登場，本次Clare Waight Keller以其多年豐富經驗所累積的高級技術和精湛設計，打造共34款包含上衣、下身、外套及配件等日常衣櫥的必備單品，融合了其獨特的女性觀點與精品級的設計品味。UNIQLO特別邀約Kiwi李函親赴巴黎發布會現場並率先穿上聯名新品。

近年來Unisex成為時尚關鍵字，寬鬆舒適的中性單品成為女孩們衣櫥的心頭好；Clare Waight Keller發揮多年時尚功力將中性服裝的簡約輪廓應用到女裝設計上，展現出俐落風格。「細褶拼色裙」不規則裙襬搭配撞色設計，飄逸靈動展現女性活力；「特級小羊毛半開襟拉鍊式毛衣」自帶休閒運動風格，採用時下流行的半開拉鍊設計，可內搭高領或襯衫，隨興疊穿出多層次時尚。

此外，本季的設計上也注入了女性設計師的細緻元素，如碎花、針織和皺褶等，以多元層次，減少傳統秋冬服裝沉悶和臃腫的感覺，造型上更具立體感。「中高領柔軟針織衫」寬鬆舒適剪裁搭配柔順膚觸材質，選用像是鵝黃、灰藍等溫柔配色，展現細膩內斂的優雅氣質；「雪紡細褶裙」經典的佩利斯印花與細褶加工，無論是配上溫柔開襟衫或率性工裝外套都很百搭。另有「UNIQLO：C 仿皮弧形肩背包」、「UNIQLO：C 羊毛帽」等配件，部分商品免千元即可入手。

H＆M全新A／W 2023系列運用巴洛克風格碰撞現代摩登風尚，打造精彩紛呈的視覺盛宴。硬挺西裝、長款連衣裙及個性上衣等系列單品以黑色、銀色、大地色及米白色色調為主，通過挺闊肩型和貼合腰身的剪裁勾勒曼妙身姿，加之透視、鏤空、蕾絲、珍珠等細節點綴，將精緻格調展露無遺，也提供先鋒穿搭法則。

該系列擷取巴洛克時期的經典元素，同時融入前衛時髦風格，開啟夢幻詩意之旅。長款套裝幹練利落，現代摩登感十足；荷葉邊長裙和超大蝴蝶結襯衣柔美飄逸，彰顯優雅情調；透視鏤空設計則為該系列增添亮點，流露性感魅力。仿皮元素以及鉚釘重金屬配飾和馬術風鞋履的點綴搭配，使整套穿搭呈現街頭潮流風範與華麗浪漫主義的完美結合。全新系列將於2023年9月中在H＆M限定實體門市、HM.COM網路商店同步發售。