人氣女星趙麗穎和「蘭陵王」馮紹峰2年前離婚，兩人結束婚姻後並未交惡，最近甚至還傳出已經秘密復婚，對此，常跟拍兩人的狗仔近日回應表示，就他所知兩人沒有復婚，僅因小孩有來往，馮紹峰平時不是陪小孩就是工作，身邊也沒新女友。

馮紹峰和趙麗穎離婚兩年，最近傳出兩人私下已經二度領證復婚，對此，據《快手搜索懂瓜呱》報導，澄清兩人沒復婚，馮紹峰身邊也沒出現其他女生，兩人因為小孩沒交惡，但其實內心已經放下「翻篇了」，請粉絲放寬心，對此網友回應：「感覺不會吃回頭草」、「本就是沒有的事，幹嘛誰都要來說一嘴」、「粉絲可真操心，人家復不復婚都跟任何人沒有關係」、「粉絲為啥不希望穎寶復婚，就覺得馮不值得嗎？我覺得只要人家倆人在一起幸福就不要別人覺得。」。

趙麗穎和馮紹峰過去接連合作電影《西遊記·女兒國》、電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》傳出假戲真做，2018年兩人跳過認戀，直接在趙麗穎生日當天宣布領證結婚，隔年迎來兒子「想想」，兩人郎才女貌引來祝福，未料2021年共同宣布離婚，兒子則由馮紹峰扶養。

趙麗穎坦言，由於馮紹峰家的經濟狀況比較好，討論後才決定將兒子給前夫一家照顧，而趙麗穎近來不時被拍到回馮紹峰家接兒子出去玩，隔天又準時將兒子送回馮家，對照其他離婚夫妻不是不相往來就是互罵，可說是離婚好典範，被問離婚後怎麼稱呼馮紹峰？趙麗穎也大方說：「不論台上台下，我都視他為自己的好朋友」。