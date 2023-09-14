台北市公安事故不斷，5月信義區崇德街發生路面塌陷，基泰建設7日又造成鄰房龜裂下陷。民進黨台北市議員林延鳳批評，台北市長蔣萬安6月曾承諾啟動地下工程抽查，但至今3個月卻僅做13件，因小失大，導致發生基泰大直的憾事。建管處回應，本周將完成工地全面清查，之後每月也會擴大對施作連續壁中及開挖中工地全面清查。

林延鳳質疑，地下工程抽查6至8月執行僅13次，以目前共有184處計算，抽查根本不到1成，「抽樂透」般的機率，對建商不痛不癢，讓建商與工地承包商存有僥倖心態。且1案檢測費用僅2500元，實在是因小失大，若建管處當時就能將檢查量能擴大，在基泰大直申報開挖後能被專業公會檢視，可能就不會發生房屋塌陷的憾事。

她痛批，建管處不僅執行散漫，面對議員索資的態度也是推託，向建管處調閱基泰建設2014年以後在北市所有工地的監測紀錄，包含已被媒體部分披露的「基泰大直」報告，建管處卻回覆，「目前定調不會給」。建管處蓋牌，是想自保，還是護航建商？

林延鳳要求，蔣市府目前為止還在勘災、放話和上法院等，必須在最短時間內，提出確保工安的具體報告，並釐清相關人的行政責任，而非放任局處蓋牌、抽樂透，落入「大街上罵基泰，小巷內卻暗助基泰」的臭名。

建管處回覆，之前清查件數少是因為經費和人力不足的緣由，而自11日起，已委託4大專業技師公會全面清查，評估工地有無安全之虞，並於本周檢查完畢，若有公安疑慮，將勒令立即停工，並進行改善。後續將擴大每月對施作連續壁中及開挖中工地全面清查，以增加開挖作業之安全性。