一般總膽固醇值要控制在200 mg/dl以下，其中，低密度脂蛋白膽固醇（LDL）要低於130，一名女子的LDL達180，而定期就醫追蹤，原本透過飲食與運動降為150，但近來一次歐洲自助旅行後，因餐點較不油膩，也吃較多蔬菜，且因增加步行量，使其LDL降至不到120。醫師坦言，這改善成效實在相當驚人。

鹿港基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師莊武龍在其臉書粉專表示，上述女子因為高膽固醇血症，就醫追蹤快一年，他請女子先從改善飲食與運動習慣著手，暫時不使用藥物治療。女子初診時，LDL約為180，之後飲食介入後，開始降到150，沒想到經過暑假後再回診，女子LDL的濃度竟然降到不到120，已經合乎標準。

莊武龍表示，由於女子這次降幅實在明顯，因此他問女子飲食有無改變，女子回答稱，因為她最近去歐洲自助旅行，每天早餐、中餐較台灣較不油膩，也增加了蔬菜攝取量，此外，由於是自助旅行，每天必須走很多路，所以運動量也拉高了。

他坦言，沒想到患者只是去了趟歐洲旅遊，LDL的改善幅度竟然比之前飲食內容改變還來得顯著。許多人有可能純靠飲食來降低LDL數值，但是每個人能降低的幅度可能有所不同。女子也是因為提早發現膽固醇過高，所以及早改善飲食內容，而有效改善膽固醇血症。「改善飲食、運動習慣，仍有機會降低LDL，而且不用飛到歐洲，只要有健康意識，在台灣就能改善膽固醇數值了。」