桃園航空城開發案搬遷戶抗爭未止，16日上午行政院原預計舉行桃園國際機場第三跑道及基礎設施計畫第一階段工程開動祈福動土典禮，大批搬遷戶將到場陳抗表達訴求。不過據了解，由於擔憂活動失焦，動土典禮臨時喊卡，大園地方民代表示，周六陳抗活動照計畫舉行，要讓中央與市府聽見他們的聲音。

16日原預計在位於大園竹圍的桃園市北區綜合展示館，舉行「台灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施計畫第一階段工程」開工祈福動土典禮，但邀請卡曝光後，引起地方不滿，認為安置街廓、安置住宅都尚未完成，範圍內更有居民未搬離，若再動工恐增加揚塵，大型砂石車出入也會影響生活，因此地方市議員、里長與搬遷戶等人，決定到動土典禮外抗議。

據了解，主辦擔憂原本單純的動土典禮活動會失焦，故臨時喊卡，後續預計內部擇日辦理，不再邀請來賓參與。桃機公司人員也證實，周六動土典禮確定取消。

市議員游吾和直言，政府應勇於出來面對人民，怎變成縮頭烏龜，是否心裡有鬼，愧對徵收戶？如今搬遷戶面對先建後遷跳票、補償金不足重建、負債重建家園、負債購買安置住宅、成為新貧家庭等困境，政府不應逃避，應和人民面對面交流，看問題到底出在哪，周六陳情照常舉行，預計近千人參與，後續更不排除直接到中央陳情。

市議員徐其萬表示，地方擔心屆時第三跑道動工後，會在台61線與台15線間堆放土方，該地區風勢強，還有許多人未搬走，恐怕揚塵量會增加，且砂石車出入也有安全疑慮。他喊話「閃躲不是辦法」，政府應正面地面對人民，若當縮頭烏龜恐只會增加民眾不滿。

行政院日前宣布，以明年10月為期，比照前兩階段自願優先搬遷措施增加第三階段獎勵方案，將加發10％建物補償獎勵金、30萬元租金補貼及1份人口搬遷費，另安置住宅與安置街廓施工相關作業也正進行中。地政局表示，若周六陳抗活動確定舉行，有需要會有相關說明。