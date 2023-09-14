鴻海創辦人郭台銘在今（14）日的記者會上宣布，副手人選由資深藝人賴佩霞出任。對此，媒體人張禹宣直言，郭台銘的副手人選傳聞橫跨政治界到演藝圈，卻紛紛得到被公開拒絕的答案，證實政治圈內沒人看好郭台銘也不想瞎攪和，娛樂圈的人也不願當個讓郭能順利連署的陪襯與台階。

張禹宣今在臉書提到，郭台銘打出賴佩霞這張牌話題性十足，賴佩霞也是個人才，若是擔任特定領域的「不分區立委」也算合情合理，但絕對不會是領導國家、備位元首的重責。

海創辦人郭台銘（左）14日宣布公布他的競選搭檔由台灣知名女星隋棠的婆婆、《人選之人》一劇的演員賴佩霞（右）出任。（張鎧乙攝）

張禹宣進一步說明，副手也是一種真實民調，郭台銘的副手人選傳聞，從過去的賈永婕、林志玲、李紀珠到陳嫦芬。橫跨政治界到演藝圈，卻紛紛得到被公開拒絕的答案。到如今終於點頭的賴佩霞，驗證了在政治圈內，沒有人看好郭台銘也不想瞎攪和，就連娛樂圈的人也都清楚明白，不願當個隨時可割可棄，讓郭台銘能順利連署的陪襯與台階。

張禹宣認為，賴佩霞在公布記者會上的眼淚是真誠，也是一股浪漫天真，但偏偏遇上郭台銘這位「狐與虎」。而賴佩霞或許救不了郭台銘的選情，卻成功解救新竹市長高虹安，當所有人都把目光聚焦在「林月真」身上，徹底且成功的轉移了前一日，高虹安所深陷的爭議與泥沼。